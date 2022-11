Martin Kaindel leitet die Vermarktung von HORIZONT

Der Verkaufsprofi und Digitalexperte übernimmt die Position ab sofort und wird neue Impulse in der Vermarktung setzen.

Wien (OTS) - Martin Kaindel übernimmt die Anzeigenleitung der HORIZONT Gruppe. Der Vermarktungsprofi und Digitalexperte verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Werbe- und Kommunikationsbranche und wird im Manstein Verlag auch weiterhin in seiner bisherigen Funktion als Leiter der Digitalen Medien agieren. In dieser Tätigkeit war Kaindel für die erfolgreichen Relaunches der Seiten horizont.at, cash.at, textilzeitung.at und ­hotelundtouristik.at und zuletzt für die Neuaufsetzung von HORIZONTJobs Österreich verantwortlich.

"Mit Martin Kaindel haben wir einen absolut erfahrenen Verkaufsprofi, der in der HORIZONT Gruppe neue Impulse und einen frischen Wind in die Vermarktung bringen wird", ist Markus Gstöttner, Geschäftsführer Manstein Verlag, überzeugt. "HORIZONT ist eine starke und bekannte Marke und es ist für mich eine große Freude und Ehre diese neue Herausforderung übernehmen zu dürfen", so der neue Anzeigenleiter. "Ich bin überzeugt davon, gemeinsam mit ­Martin Kaindel nächste relevante Schritte in der Entwicklung unserer Produkte gehen zu können", so HORIZONT-Chefredakteur Jürgen Hofer.

Rückfragen & Kontakt:

Manstein Verlag

office @ manstein.at