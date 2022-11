Leopoldstadt: „Fee“ und „Professor“ im Circusmuseum

„Drachenzauber“ am 20.11., Info und Karten: 0699/19 43 69 97

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“) haben die ehrenamtlich agierenden Unterhaltungskunst-Historiker*innen des „Circus- und Clownmuseums Wien“ (2., Ilgplatz 7) wieder einmal eine erstaunliche und amüsante Zauber-Show für Kinder auf die Beine gestellt. Am Sonntag, 20. November, beginnt um 15.00 Uhr das spannende und humorige Programm „Drachenzauber auf Burg Schröckenstein“. 2 Routiniers „verzaubern“ mit Witz und Fingerfertigkeit das junge Publikum: Monika Hemis schlüpft in die Rolle der „Fee Lavundeli Wunderlich“ und Robert Kaldy verkörpert „Professor Karo von Drachenfels“. Das trickreiche Duo zählt bei der Suche nach den letzten Drachen, Lindwürmern und anderen sagenhaften Geschöpfen stark auf die Mithilfe der kleinen Zuschauer*innen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Info und Anmeldung: Telefon 0699/19 43 69 97. Reservierung per E-Mail: monika.hemis@chello.at.

Die Besucher*innen sollen sich an die aktuellen Corona-Regeln halten. Das „Circus- und Clownmuseum Wien“ wird von der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ unterstützt. Auskünfte über das Museum (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, u.v.a.): Telefon 0676/340 75 65. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: office@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“: www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

