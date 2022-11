Postmarkt: mäßiges Wachstum bei Paketmengen, weiterer Rückgang bei Briefmengen

RTR Post Monitor mit Zahlen für das 2. Quartal 2022 veröffentlicht

Wien (OTS) - Im 2. Quartal 2022 wurden insgesamt 143,2 Millionen Briefe in Österreich zugestellt, das sind um rund 4 Millionen Stück weniger als im Quartal davor. In das Ausland gingen 8,2 Millionen Briefsendungen, annähernd gleich viele wie im Quartal davor. Die Anzahl der Pakete, die im 2. Quartal im Inland zugestellt wurden, beläuft sich auf 77,1 Millionen Stück, das sind 100.000 Stück mehr als im 1. Quartal. In das Ausland wurden 7,3 Millionen Pakete versendet, um 500.000 Stück weniger als im 1. Quartal.



Prognose für 2022: keine großen Ausreißer bei den Sendungsmengen Brief und Paket



„Interpretiert man die Daten aus dem Post Monitor, kommt man zu dem Schluss, dass die Österreicher:innen immer weniger Briefe in ihren Briefkästen finden. Dementsprechend verhalten entwickeln sich die Sendungsmengen. Bei Briefen, die im Inland zugestellt werden, rechne ich für das Jahr 2022 mit einer Sendungsmenge von insgesamt 570 Millionen Stück, das sind um 15 Millionen bzw. 3 Prozent weniger Briefsendungen als im Jahr 2021“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, einen Ausblick auf die Entwicklung des Postmarktes und führt weiter aus, „das Wachstum auf dem Paketmarkt ist im ersten Quartal 2022 zum Erliegen gekommen und im zweiten recht spärlich gewesen, da ist eine Prognose noch schwieriger. Wenn man davon ausgeht, dass der Markt im zweiten Halbjahr in einem ähnlichen Ausmaß wächst wie im ersten Halbjahr 2022, kommt man auf einen Mengenzuwachs von rund 3 Prozent für 2022 oder rund 318 Millionen im Inland zugestellte Pakete.“



Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Postmarkt. Der aktuelle Quartalsbericht ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-q22022 veröffentlicht.



Über die RTR



Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Telekom-Control-Kommission (TKK), die Post-Control-Kommission (PCK) sowie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.





