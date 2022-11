Eindrucksvolle Bühne für steirische Unternehmen

Graz (OTS) - Am Mittwoch, den 16. November 2022, wurden die Siegerinnen und Sieger des Regionalitätspreises in der Aula der Alten Universität in Graz geehrt. Der Leitgedanke "Aus Liebe zur Region" wurde dabei zum gelebten Festakt. " Als RegionalMedien Steiermark ist es uns ein immenses Anliegen, in den Regionen vor Ort zu sein, mit den Leserinnen und Lesern, den Userinnen und Usern, aber auch Kundinnen und Kunden zusammenzuarbeiten ", so der Geschäftsführer Christoph Hausegger.

Bereits zum sechsten Mal in Folge riefen die RegionalMedien Steiermark mit der Printausgabe „Woche“ sowie der Online-Plattform MeinBezirk.at heuer ihre Leserinnen und Leser dazu auf, die Lieblingsbetriebe aus den steirischen Regionen zu nominieren – ermittelt wurden die Siegerbetriebe anschließend mittels Online-Voting.

Ausgezeichnet werden die Siegerinnen und Sieger dafür, dass sie für und mit den Menschen der Region arbeiten und damit ihre Regionen maßgeblich mitgestalten. Unterstützt werden die RegionalMedien Steiermark dabei vom Land Steiermark, der Raiffeisen Steiermark, der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG sowie von dem Textilatelier der Lebenshilfe Anzengrubergasse.

„ Die Liebe zur Region, das ist das, was uns antreibt, das ist der Sinn, von dem, was wir tun. Aber es geht uns nicht nur darum Geschichten zu leben und zu schreiben, sondern auch darum, diese lebenswerte Steiermark zu gestalten, wir wollen die Regionen weiterentwickeln ", unterstrich RegionalMedien Steiermark Chefredakteur und Geschäftsführer Roland Reischl. "Wir wollen Plattform sein, für all jene, die Großartiges leisten für die Region und das sind genau jene Unternehmen, die wir hier auf die Bühne holen. Ihnen wollen wir als Partner dienen."

Von der Bäckerei, über die Malermeisterin bis hin zum Autohaus – die Preisträgerinnen und Preisträger spiegeln auch heuer die Vielfalt der besonderen regionalen Betriebe in der Steiermark wider. Die Prämierung erfolgte in 13 steirischen Regionen sowie in der Sonderkategorie "Nachhaltigkeit". Alle Siegerinnen und Sieger 2022 im Überblick:

Bruck an der Mur: Alpakas und Lamas zum Grünen See, 8612 Tragöß

Deutschlandsberg: Café und Pub Wies á Vis, 8551 Wies

Ennstal: DIDI SIGN GmbH, 8970 Schladming

Graz: ‘s Fachl, 8010 Graz

Graz-Umgebung: Vollbewegt.at, 8130 Frohnleiten

Hartberg-Fürstenfeld: Autohaus Harmtodt, 8232 Grafendorf

Leibnitz: Ankerpunkt Rath GmbH, 8434 Tillmitsch

Leoben: 1404 Manufacturing GmbH, 8792 St. Peter-Freienstein

Murtal-Murau: Fitnessstudio Fit und Fun, 8753 Hetzendorf

Mürztal: Monika Fluch Malermeisterin, 8692 Neuberg

Südoststeiermark: Institut Schwarzl, 8330 Feldbach

Voitsberg: Charly’s Cafe, 8580 Köflach

Weiz: Bäckerei Haider, 8654 Fischbach

Sonderkategorie „Nachhaltigkeit“: Anton Paar, 8054 Graz

