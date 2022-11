Vizebürgermeisterin Gaál: „Auszeichnung für Mieterbeirät*innen als gute Seelen des Gemeindebaus“

15. Gala der Mieterbeirät*innen als großes Dankeschön für den Einsatz und das Engagement von über 500 ehrenamtlichen Mieterbeirät*innen.

Wien (OTS/RK) - Gewählte Mieterbeirät*innen bilden im Gemeindebau als Interessensvertreter*innen ihrer Nachbarn eine wichtige Schnittstelle in der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Bewohner*innen und ihrer Hausverwaltung. Alle 520 Mieterbeirät*innen üben diese Vertretungsaufgabe ehrenamtlich aus. Auch diesmal wurden bei der 15. Gala „Auf gute Nachbarschaft!“ im Großen Festsaal im Rathaus stellvertretend sechs Mieterbeirät*innen besonders geehrt, die sich oft seit Jahrzehnten engagieren.



„Der Wiener Gemeindebau ist aus dem weltweit renommierten Wiener Wohnbaumodell nicht wegzudenken. Leistbare Mieten und unbefristete Mietdauer sorgen für eine langfristige soziale Absicherung der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Besondere ist allerdings der vielbeschworene Zusammenhalt der Hausgemeinschaft. Denn hier hat der Gemeindebau eine Vorreiterrolle eingenommen. Die aktive Mitgestaltung der Mieterinnen und Mieter ist seit 1989 in einem eigenen Statut festgeschrieben. Umso wertvoller, dass hunderte engagierte Mieterbeirätinnen und Mieterbeiräte tagtäglich diese verantwortungsvolle Rolle mit Leben befüllen. Sie werden so zu ganz wichtigen Vermittlerinnen und Vermittler in ihrer Nachbarschaft. Am Beispiel der heute geehrten Mietervertreterinnen und Mietervertreter sieht man, wie sie mit ihrer Unterstützung, mit ihrem Wissen und manchmal auch mit ihrer Hartnäckigkeit den Unterschied ausmachen. Damit helfen sie anderen in deren Alltag, weil sie sich um das Wohnumfeld kümmern, Initiativen setzen oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich möchte den Ausgezeichneten herzlich gratulieren und mich gleichzeitig bei allen Mieterbeirätinnen und Mieterbeiräten für ihren vorbildhaften Einsatz bedanken: Sie sind die guten Seelen des Gemeindebaus“, erklärte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Die ausgezeichneten Mieterbeirät*innen 2022

Otto Bauer, Reumann-Hof, Margaretengürtel 100-110, 1050

Ayse Güler, Ankerbrotgründe, Absberggasse 25, 1100

Helga Baumann, Wohnsiedlung Lockerwiese, Camillianergasse 1-35, 1130

Elisabeth Sirch, Alliogasse 8-10, 1150

Heinz Gindel, Christian Dick, Karl-Seitz-Hof, Jedleseer Straße 66-94, 1210





Als direkte Ansprechpersonen in den Wohnhausanlagen nehmen die Mieterbeirät*innen Wünsche und Anliegen der Mieter*innen entgegen und kümmern sich um ein gutes Zusammenleben im Gemeindebau. Alle vier Jahre wird der Mieterbeirat von den Bewohner*innen neu gewählt. So haben heuer bereits 19 Wahlen für die Gemeindebau-Vertretung stattgefunden.

Organisiert und geleitet wird die Wahl des Mieterbeirats von Wiener Wohnen. Bei Interesse an einer Neugründung können sich interessierte Mieter*innen jederzeit an Wiener Wohnen wenden (Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75).

Außerdem wird jährlich ein Vernetzungstreffen aller Mieterbeirät*innen mit Wiener Wohnen veranstaltet, um den persönlichen Austausch zu fördern.



„Die Mieterbeirät*innen nehmen dank ihres ehrenamtlichen Engagements für ihre Nachbar*innen eine ganz wichtige Rolle für ein gutes Miteinander ein. Viele Anregungen und Initiativen entstehen im regelmäßigen Austausch, den wir mit den Mieterbeirät*innen pflegen. So sorgen auch unzählige kleinere Maßnahmen tagtäglich für eine hohe Wohn- und Lebensqualität der Bewohner*innen“, betont Wiener Wohnen Vize-Direktorin Katharina Klement.

Stammtische und eigene Hotline

Mieterbeirät*innen können über eine eigene Hotline (5.000 Anrufe 2021) rasch Anliegen an Wiener Wohnen weitergeben und Informationen einholen.

Weiters veranstaltet das Nachbarschaftsservice wohnpartner einen Stammtisch für Mieterbeirät*innen, um gemeinsam mit Vertreter*innen von Wiener Wohnen aktuelle Themen und Initiativen zu besprechen und zu bearbeiten.

„Die Mieterbeiräte sind eine wichtige Interessensvertretung in den Gemeindebauten und tragen dadurch maßgeblich zur hohen Wohnzufriedenheit und zum guten Miteinander bei. wohnpartner arbeitet eng mit den Mieterbeiräten zusammen und unterstützt sie tatkräftig in ihrer täglichen Arbeit für eine aktive Nachbarschaft“, so wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer.

Weitere Informationen:

Unter wienerwohnen.at/dokumente-downloads findet sich das Mitbestimmungsstatut für Gemeindebau-Mieter*innen zum Download.

wohnpartner-wien.at/zusammenleben/mietermitbestimmung

