oekostrom AG: Marktmechanismen in der Energiekrise - Christoph Badelt am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Christoph Badelt berät als Präsident des Fiskalrats die österreichische Regierung dabei finanzpolitische Maßnahmen zu setzen. Der Experte für Finanzpolitik ist emeritierter Professor für Wirtschaft und Sozialpolitik an der WU Wien. Bei „Freitag in der Arena“ spricht er mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Moderator Tom Rottenberg über Marktmechanismen wie die CO2-Steuer. Außerdem schlägt Badelt in der neuen Folge die Brücke zwischen sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten der Energiekrise.

„Ich bin der Meinung, dass wir im Augenblick viel zu viel mit der Gießkanne operieren. Ich habe mich zwar über die EUR 500 Klimabonus gefreut, trotzdem empfinde ich diese bei meinem Einkommen für nicht notwendig. Die Krise ist eine Krise, die unter einem größtenteils liberalisierten Strommarkt stattfindet. Man muss ganz klar sagen: Die Politik kann den Marktpreis nicht verändern. Allerdings kann sie Konsument:innen, die wirklich in eine massive ökonomische Notlage geraten, unterstützen. Dann kommt man um dieses Gießkannen-Problem herum“, so Badelt über die Treffsicherheit der staatlichen Förderungen in der Energiekrise.

Um das Verbrennen von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas zu stoppen, braucht es laut Badelt einen langfristigen Pfad bei der CO2-Besteuerung. Auch die Anzahl der Förderungen von Erneuerbaren sei ausbaufähig: „Man muss nur mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, Photovoltaikanlagen zu errichten, ohne weiter Grünflächen zu belasten.“

Badelt zum Thema Wohlstandsverlust: „Wir haben über Jahrzehnte den Wohlstand der breiten Masse gesteigert. Wenn es jetzt ein bisschen flacher wird, wird die Welt davon nicht untergehen. Es sei denn, wir reden von den Schichten am unteren Rand.“

Christoph Badelts Tipp am Freitag ist der Umstieg auf erneuerbare Energien: „Ich habe vor zwölf Jahren ein altes Haus im Waldviertel saniert und damals die alte Ölheizung durch eine neue ersetzt, weil sich alles andere nicht gerechnet hätte. Jetzt freue ich mich auf die Photovoltaikanlage.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, den 16. Dezember 2022, mit Reinhard Schanda, Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Energierecht.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

