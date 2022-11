Pädagogische Hochschule wird zum Urban Diversity Education Campus

Mit der neuen Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger startet die PH Wien als Urban Diversity Education Campus durch.

Wien (OTS) - „Das Ziel sind Pädagog:innen, die sich hervorragend ausgebildet fühlen für die urbane Diversität, die Wien ausmacht, für 230.000 Schüler:innen, von denen durchschnittlich 60% alltagsweltlich mehrsprachig sind, die Migrationsgeschichte haben, diverse religiöse Bekenntnisse und aus unterschiedlichen sozialen Milieus. Die Perspektive ist, dass damit Chancengleichheit und Bildungserfolg für Kinder und Jugendliche in den rund 700 Wiener Schulstandorten mit den rund 25.000 Lehrer:innen Wirklichkeit wird“, bringt Barbara Herzog-Punzenberger ihre Ziele beim Festakt der feierlichen Inauguration am 11. November 2022 auf den Punkt. Die Pädagogische Hochschule ist genau der Ort, an dem das Konzept der Urban Diversity Education entwickelt, umgesetzt und gelebt wird.

Die Lebensrealität und damit die Lernausgangslagen der Schüler:innen seien nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf der kollektiven Ebene zu begreifen, Differenzen spiegeln immer auch gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Für Herzog-Punzenberger ist es von enormer Bedeutung, emotionale Kompetenz als zentralen Baustein in der Pädagog:innenausbildung zu verankern. „Es geht darum, mutig zu sein, Unsicherheit auszuhalten, es geht um die Bereitschaft, sich zu zeigen, sich verletzlich zu machen, es geht aber auch darum, ein Bewusstsein für die eigenen Werte zu haben, Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit, und in die Entwicklungsfähigkeit von Anderen“, unterstreicht die neue Rektorin der PH Wien, denn „Das brauchen wir im 21. Jahrhundert, das brauchen wir in einer Gesellschaft mit beschleunigtem Wandel, das brauchen wir, um der Diversität gerecht zu werden.“

Bei der Feier wurden auch die Eröffnung des generalsanierten Hauses sowie das Jubiläum 15 Jahre PH Wien gefeiert.

Rückfragen & Kontakt:

Aga Trnka-Kwiecinski

Pädagogische Hochschule Wien

Grenzackerstrasse 18

1100 Wien

+43 699 18339601

pressestelle @ phwien.ac.at

www.phwien.ac.at