E-Mobilität mit mehr Effizienz und Leistung: OVE Innovation Award für Tiny Power Box

Wien (OTS) - Der erste OVE Innovation Award geht an ein Team des Spitzenforschungszentrums Silicon Austria Labs (SAL) für eine Innovation aus dem Bereich Antriebstechnik und Leistungselektronik: Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik zeichnete die Tiny Power Box aus, ein besonders kompaktes, leichtes und energieeffizientes On-Board-Ladegerät für Elektroautos. Übergeben wurde der Award am 17. November im Rahmen des OVE Innovation Day.

Die Tiny Power Box ist ein bi-direktionaler On-Board-Charger für Elektroautos, der deutlich kleiner und leichter ist als vergleichbare Produkte am Markt, aber auch effizienter bei gleicher Leistung. Sie erzielt mehr Effizienz beim Laden sowie einen besseren Wirkungsgrad beim Fahren, da sie im Fahrbetrieb die 12 Volt Batterie samt den elektrischen Verbrauchern mit Energie versorgt. Einsparungen bei Größe und Gewicht verringern das Leergewicht des E-Fahrzeugs und erhöhen damit dessen Reichweite. Als bi-direktionales Ladegerät ermöglicht die Tiny Power Box nicht nur einen effizienten Ladevorgang, sondern ist auch in der Lage, den in der Batterie gespeicherten Strom bei Bedarf wieder ins Stromnetz zurück zu speisen. So wird die Autobatterie zum flexiblen Stromspeicher für erneuerbare Energie.

Jury kürte Siegerprojekt

Ausgewählt wurde das Siegerprojekt von einer siebenköpfigen Fachjury, die sich aus Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Normung und Standardisierung sowie Mitgliedern der OVE Young Engineers zusammensetzte. Für die Entscheidung waren letztlich mehrere Kriterien ausschlaggebend, sagt Juryvorsitzender Bernhard Jakoby: " Die wichtigsten Punkte für uns waren die gesellschaftliche Relevanz, die technische Originalität und der absehbare wirtschaftliche Innovationserfolg. Beim Projekt Tiny Power Box wurden Simulationsmethoden höchst innovativ im Bereich der Elektromobilität angewandt. Die Ergebnisse daraus sind auch auf weitere Entwicklungen übertragbar. "

Folgeprojekt in den Startlöchern

Aufgrund des Erfolgs der ersten Projektphase soll demnächst bereits ein Folgeprojekt starten. Thomas Langbauer, Scientist bei Silicon Austria Labs: „ Unsere Forschungsergebnisse sind nicht nur für die E-Mobilität relevant. Die zugrundeliegenden Technologien sind auch in Industrieanlagen anwendbar. Das Interesse an der Tiny Power Box ist daher groß und wir können ein Folgeprojekt mit zusätzlichen Partnern starten. Dass wir nun mit dem OVE Innovation Award ausgezeichnet wurden, bestätigt uns auf unserem Weg. “

Megatrends und Innovationen beim OVE Innovation Day

Im Fokus des OVE Innovation Day standen dieses Jahr gesellschaftspolitische Megatrends wie die Kreislaufwirtschaft, neueste Entwicklungen im Bereich E-Mobility und Quantentechnologie, Künstliche Intelligenz für die Energiewende, Innovationen aus der Automatisierungs- und Robotertechnik sowie die Rolle der Normung als Innovationstreiber. OVE-Präsident Kari Kapsch: „ Die Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit liegen im technologischen Fortschritt. Wir gehen in Richtung einer ‚all electric and connected society‘, einer Gesellschaft, die durch Elektrifizierung und Digitalisierung nachhaltig wird. Als OVE unterstützen wir diesen Weg mit elektrotechnischer Normung am Puls der Zeit sowie mit zahlreichen Projekten und Initiativen, die Innovation und Fortschritt fördern. “

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at

