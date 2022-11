Framtiden bietet Swedish-Match-Aktien für Philip Morris International an

Chicago (OTS) - Die Framtiden Management Company LLC hat heute zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen („Framtiden" oder die „Framtiden-Partnerschaften") bekanntgegeben, dass sie ihre Aktien von Swedish Match AB (STO: SWMA) („Swedish Match" oder das „Unternehmen") für Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) („Philip Morris") zum Kauf angeboten hat.

Dan Juran, Managing Member der Framtiden-Partnerschaften, sagte: „Als Aktionär von Swedish Match seit 2003 glaube ich, dass dieses Geschäft für langfristige Aktionäre nicht sinnvoll ist. Mein Partner Chris Anderson und ich haben unsere Ansichten in einer Pressemitteilung und einem Whitepaper in der Hoffnung zum Ausdruck gebracht, andere Aktionäre von unserer Position überzeugen zu können. Philip Morris hat seitdem fast 86 % der Aktien aufgekauft."

Juran fuhr fort: „Da wir unser bevorzugtes Ergebnis, ein unabhängiges öffentliches Unternehmen zu sein, nicht erreichen konnten, war es unsere Absicht, den Weg von Swedish Match weiter als ein Minderheitsaktionär eines öffentlichen Unternehmens in Mehrheitsbesitz zu beschreiten. Leider sind wir zu der Ansicht gelangt, dass während des aktuellen Angebotszeitraums mit Ende zum 25.11. oder kurz danach eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Philip Morris die Schwelle von 90 % erreichen wird, die notwendig ist, um die Aktien zu dekotieren und ein Pflichtangebot in die Wege zu leiten. Angesichts der wahrscheinlichen Wahl zwischen einem Angebot zum jetzigen Zeitpunkt oder dem Besitz von Privataktien für einen kurzen Zeitraum bis zu einem Pflichtangebot haben wir mit Bedauern unsere Aktien zum Verkauf angeboten."

Das Whitepaper von Framtiden zu Swedish Match und dem Angebot von Philip Morris finden Sie auf:

www.oursmokefreefuture.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung wurde von den Framtiden-Partnerschaften in ihrer Eigenschaft als Anteilseigner von Swedish Match erstellt und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Framtiden Management Company LLC („FMC") ist ein Relying Advisor unter Rings Capital Management LLC („Rings"). Rings ist der Anlageberater von Framtiden LP und First Framtiden LP; FMC ist der Anlageberater von Framtiden Holdings LP. Zweck dieser Pressemitteilung ist es, den Aktionären von Swedish Match Informationen über die Ansichten von Framtiden zum aktuellen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien von Swedish Match von Philip Morris zur Verfügung zu stellen, um von den Aktionären von Swedish Match unabhängig bewertet werden zu können. Framtiden hat nicht die Absicht, direkt oder indirekt, allein oder gemeinsam mit einer anderen Person, jegliche Art von Kontrolle über Swedish Match oder seinen Betrieb auszuüben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden nicht von unabhängigen Stellen überprüft und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder Framtiden noch seine Vertreter und verbundenen Unternehmen oder eine andere Partei sind verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem aktuellen Stand zu halten. Dementsprechend erfolgt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung durch oder im Namen von Framtiden oder einer anderen Partei (oder eines ihrer jeweiligen Mitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder einer anderen Person) in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Fairness der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder Meinungen. Sie handeln auf Ihr alleiniges Risiko, wenn Sie sich auf diese Informationen oder Meinungen verlassen. Weder Framtiden noch eine andere Partei (oder eines ihrer jeweiligen Mitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder einer anderen Person) übernimmt eine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Pressemitteilung oder ihrer Inhalte entstehen oder die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang damit entstehen. Indem Sie die Pressemitteilung lesen, erkennen Sie an, dass Sie allein für ihre eigene Einschätzung des Marktes und der Marktposition von Swedish Match verantwortlich sind und dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen und allein dafür verantwortlich sind, Ihre eigene Sicht auf die potenzielle zukünftige Wertentwicklung von Swedish Match und seinem Geschäft zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen von Framtiden basieren. Auch wenn Framtiden der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen geweckt werden, vernünftig sind, kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Dementsprechend könnten tatsächliche zukünftige Ergebnisse aufgrund von Faktoren wie veränderte Marktbedingungen für die Produkte von Swedish Match und allgemeineren Faktoren wie Konjunkturzyklen, Märkte und Wettbewerb, unvorhergesehene kommerzielle oder operative Auswirkungen durch COVID-19, Änderungen der rechtlichen Anforderungen oder andere politische Maßnahmen sowie Wechselkursschwankungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Framtiden übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bereitgestellt und können ohne Vorankündigung geändert werden.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/framtiden-bietet-swedish-match-aktien-fur-philip-morris-international-an-301682396.html

Original-Content von: Framtiden Management Company LLC, übermittelt durch news aktuell

Rückfragen & Kontakt:

info @ framtidenholdings.com