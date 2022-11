TCL inspiriert die Welt, nach Größe zu streben und die schönste Sportsaison aller Zeiten in vollen Zügen zu genießen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Während des größten Fußballereignisses der Welt bietet TCL spannende Zuschauererlebnisse und aufregende Möglichkeiten, mit Markenbotschaftern in Kontakt zu treten

Millionen von Sportfans in aller Welt fiebern dem Anpfiff des größten Fußballturniers der Welt am 20. November entgegen. Als führender Akteur in der weltweiten TV-Branche und langjähriger Unterstützer des Sports freut sich TCL darauf, den Fans ein noch intensiveres Erlebnis der actiongeladenen Veranstaltung zu bieten und sie zu Großem zu inspirieren. TCL hat nicht nur eine Reihe von Mini-LED-QLED-Fernsehern im Angebot, die den Fans zu Hause ein unglaubliches Fernseherlebnis bieten, sondern wird anlässlich des größten „Fußballfestes" der Welt auch eine Reihe von spannenden Online- und Offline-Aktionen durchführen.

Erstklassiges Zuschauererlebnis vom Spielfeldrand aus

TCL hat sich seit 2018 der Mini-LED-Technologie verschrieben und bietet mit der TCL-TV-Reihe 2022 eine extrem breite Auswahl an Fernsehgeräten, von Core- bis hin zu Premium-Modellen, um das Fernsehvergnügen zu optimieren. Die neueste Generation der Mini-LED-Technologie von TCL bietet mit hohem Kontrast, verbesserter Helligkeit, einem ultraflachen Profil und vielen weiteren lokalen Dimmzonen ein beeindruckendes und innovatives Fernsehvergnügen. Mit der ultrapräzisen 16-Bit-Lichtsteuerung sorgt die Mini-LED-Technologie von TCL für sattere Farben und realistischere Details in dunklen Räumen oder bei sehr hellem Tageslicht. Die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung von TCL und die hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz sorgen dafür, dass sich schnell bewegende Objekte auf dem Bildschirm klarer und schärfer dargestellt werden. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Bildqualität, die die Zuschauer mitten ins Spielgeschehen versetzt und ihnen das Gefühl gibt, bei der weltweiten Fußballparty direkt am Spielfeldrand mit dabei zu sein.

Für das ultimative Heimkinoerlebnis umfasst die XL-Produktreihe der großen Fernsehbildschirme sowohl 85-Zoll-Bildschirme als auch den 98-Zoll-QLED-Fernseher von TCL mit Quantum Dot-Farbtechnologie. Die neuesten Fernsehgeräte der C-Serie von TCL bieten ebenfalls eine herausragende Bildqualität und umfassen den vielseitigen EISA-Premium-4K-Mini-LED-Fernseher C835 mit Dolby Atmos für immersiven Sound.

Mit den Markenbotschaftern von TCL im Fußballfieber

Im Vorfeld der Veranstaltung hat TCL ein hochkarätiges Team von Fußball-Markenbotschaftern 2022 zusammengestellt: Dazu gehören der brasilianische Nationalspieler Rodrygo, der englische Nationalspieler Phil Foden, der spanische Nationalspieler Pedri und der Franzose Raphael Varane. Während ihre Nationalmannschaften um den Einzug ins Finale kämpfen, fungieren die vier Fußball-Superstars während des Fußball-Events als wichtige Akteure der weltweiten Online-Kampagnen von TCL.

TCL wird die Fans dazu einladen, ihrem Lieblingsbotschafter zu folgen und ihn anzufeuern, ihre Leidenschaft für den Fußball zu teilen und die gesamten Fußballspiele in vollen Zügen zu genießen.

Feuern Sie Ihre Favoriten an

Damit das Mitfiebern online noch mehr Spaß macht, wird TCL kreative Filter, Spiele und Herausforderungen über Social-Media-Kanäle wie Tik Tok und Kwai anbieten. Auf Instagram können die Fans bei TCL aus einer Reihe von bunten AR-Filtern wählen, um ihre Unterstützung für ihre Lieblingsteams und -spieler zu bekunden.

TCL wird außerdem eine Reihe von mobilen Pop-up-Shows veranstalten, bei denen die Fans auf der ganzen Welt in einer Karnevalsatmosphäre zusammenkommen und sich persönlich über Fußball austauschen können.

Bleiben Sie dran, um mehr über die Online- und Offline-Aktivitäten von TCL zu erfahren, und machen Sie sich bereit, Ihre Lieblingsmannschaft, Ihren Lieblingsspieler und die TCL-Markenbotschafter anzufeuern und jedes Tor dieses großartigen internationalen Sportgroßereignisses zu feiern.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart-Home-Technik reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com.

