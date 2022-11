Netto-Null-Initiative für Vermögensverwalter: Fiera Capital setzt erste Netto-Null-Ziele

Montreal (ots/PRNewswire) - Die ersten Ziele von Fiera Capital für den Anteil der Vermögenswerte, die im Einklang mit der Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 verwaltet werden sollen, wurden genehmigt

Fiera Capital Corporation („Fiera Capital" oder das „Unternehmen") (TSX: FSZ), ein führendes unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine vorgeschlagenen anfänglichen Kohlenstoffreduktions- und Engagementziele von der Net Zero Asset Managers Initiative (die „Initiative") genehmigt wurden. Am 9. November 2022 haben sich 169 Vermögensverwalter erste Ziele gesetzt. Damit beläuft sich das Gesamtvermögen, das nun im Einklang mit dem Erreichen von Netto-Null bis 2050 oder früher verwaltet werden soll, auf 21,8 Billionen US-Dollar.

Die internationale Initiative zielt darauf ab, die Vermögensverwaltungsbranche zu zwingen, eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu spielen. Fiera Capital ist der Initiative im Jahr 2021 beigetreten, um seinen Ansatz des nachhaltigen Investierens weiter zu verstärken.

Das ursprüngliche Engagement von Fiera Capital entsprach am 31. März 2022 einem Gesamtbetrag von 9,8 Mrd. USD oder etwa 7 % des verwalteten Vermögens. Da Fiera Capital maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen sowohl für öffentliche als auch für private Anlageklassen anbietet, konzentrierten sich die Bemühungen darauf, die für jede Anlageklasse, die das Unternehmen ursprünglich unterstützte, die am besten geeigneten Ansätze zu finden.

Dieses Ziel ist ein Startpunkt und wird in regelmäßigen Abständen überprüft werden, mit der Absicht, weitere Strategien hinzuzufügen und das Engagement des Unternehmens deutlich zu erhöhen, wenn sich die Methoden weiterentwickeln, sodass mehr Anlageklassen abgedeckt werden können, und die Daten besser zugänglich werden. Um seine Ausrichtung zu verfolgen, plant Fiera Capital, den Ansatz der Dekarbonisierung und der Engagementziele des Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Investment Framework zu nutzen, die von einer globalen Gruppe von Investoren aufgestellt wurden, die sich damit beschäftigt hat, wie Investoren ihre Portfolios mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang bringen können.

„Wir sind stolz auf unsere Anlageteams, die diese erste Zusage gemacht und sich verpflichtet haben, ihre Portfolios umzustellen, um das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 oder früher zu unterstützen. Die Verabschiedung unserer ersten Ziele markiert den Beginn unserer Reise in Richtung einer Netto-Null-Zukunft, und wir bemühen uns aktiv darum, unsere Ambitionen zu steigern, indem wir unsere Beteiligung an dieser wichtigen Initiative weiter ausbauen", sagte Vincent Beaulieu, Leiter der Abteilung für nachhaltiges Investieren bei Fiera Capital.

„Als verantwortungsbewusste Vermögensverwalter sind wir davon überzeugt, dass wir eine wesentliche Rolle bei der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen spielen und zu besseren Ergebnissen im Bereich der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes beitragen müssen. Wir sehen unser Engagement in der Net Zero Asset Managers Initiative als eine der Möglichkeiten, unser Kapital effizient einzusetzen, um nachhaltigen Wohlstand in unseren Gemeinschaften zu fördern und uns an den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu beteiligen", sagte Jean-Philippe Lemay, Global President und Chief Executive Officer von Fiera Capital.

Informationen zur Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ist eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer wachsenden globalen Präsenz und einem verwalteten Vermögen von ca. 158,3 Mrd. kanadischen Dollar (Stand: 30. September 2022). Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und Privatkunden in Nordamerika, Europa und den wichtigsten Märkten Asiens maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen für öffentliche und private Märkte. Die umfassende Expertise von Fiera Capital, die diversifizierte Investmentplattform und das Engagement für herausragenden Service sind Kernpunkte unserer Mission, an der Spitze der Investment-Management-Wissenschaft zu stehen, um nachhaltigen Wohlstand für unsere Kunden zu schaffen. Fiera Capital wird unter dem Ticker FSZ an der Toronto Stock Exchange gehandelt. www.fieracapital.com

Fiera Capital hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält mit seinen Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern Niederlassungen in mehr als einem Dutzend von Städten auf der ganzen Welt, darunter New York (USA), London (UK) und Hongkong (SAR).

Jedes verbundene Unternehmen (jeweils ein „verbundenes Unternehmen") von Fiera Capital erbringt Anlageberatungs- oder Anlageverwaltungsdienstleistungen oder bietet Investmentfonds nur in den Rechtsordnungen an, in denen das verbundene Unternehmen und/oder das betreffende Produkt registriert oder aufgrund einer Befreiung von der Registrierung zur Erbringung von Dienstleistungen berechtigt ist.

In den USA werden die Vermögensverwaltungsdienstleistungen von den verbundenen Unternehmen der Gesellschaft erbracht, die Anlageberater sind, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registriert oder von der Registrierung befreit sind. Die Registrierung bei der SEC bedeutet nicht, dass ein bestimmtes Niveau an Fähigkeiten oder Ausbildung vorhanden ist. Nähere Informationen zur jeweiligen Registrierung oder zu den Ausnahmen, auf die sich Unternehmen von Fiera Capital eventuell berufen, finden Sie auf dieser Webseite.

Weitere Informationen über die Fiera Capital Corporation, einschließlich des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens, sind auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

