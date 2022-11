TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Viele Gründe, heiß zu laufen", von Gabriele Starck

Ausgabe vom Freitag, 18. November 2022

Innsbruck (OTS) - Kurz vor dem Ende der 27. Weltklimakonferenz schwindet die Hoffnung, dass den vielen Worten der vergangenen Jahrzehnte endlich Taten folgen. Doch es ist nicht die Politik allein, die beim Klimaschutz versagt.

Die laufende 27. Weltklimakonferenz kommt der Wirklichkeit sehr viel näher als die vorhergehenden 26 COPs. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) beklagte am Dienstag, dass man zu dem Zeitpunkt noch nie so weit von einem Ergebnis entfernt gewesen sei wie bei dieser COP. Das ist beim Fortschritt im Klimaschutz nicht anders. Denn statt alles dafür zu tun, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu beschränken, entfernt sich die Weltgemeinschaft immer weiter davon, dieses Ziel einzuhalten.

Im Gegenteil: Wir sind auf dem Weg, weit über 2 Grad hinauszuschießen. Die Folgen werden dem Planeten ein anderes Gesicht verleihen. Der Menschheit aber werden die Auswirkungen Heimat, Existenzgrundlage und Leben nehmen, dafür Hunger und neue Kriege, Not und Elend bringen.

Wer die Mammutkonferenz im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh verfolgt, sieht schwarz: Ein paar Millionen der führenden Industriestaaten für Länder, die zwar zur Klimakrise nichts beigetragen haben, sie aber schon jetzt ausbaden müssen – ein Tropfen auf einen immer heißer werdenden Stein. Dazu ein Entwurf für das Abschlussdokument, das zwar das 1,5-Grad-Ziel erwähnt und den schrittweisen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle einfordert, – aber nicht den Abschied von Öl und Gas. Was nicht verwundert angesichts Hunderter Fossilenergie-Lobbyisten bei der UNO-Konferenz.

Anti-Klimaschützer sind allerdings auch in Europa – vor der eigenen Haustür und selbst dahinter – mächtig. Politik schützt ihre Klientel vor wirkungsvollen Maßnahmen – etwa die ÖVP die Landwirtschaft vor der Abschaffung des Dieselprivilegs, das Tirol Transitverkehr ersparen würde. Oder sie jubelt wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen darüber, dass ein Terminal für fossiles Flüssiggas in nur 200 Tagen inklusive Genehmigung errichtet wurde. Die Erlaubnis, ein Windrad aufzustellen, dauert Jahre.

Der und die Einzelne wiederum sieht es mehrheitlich nach wie vor als Lebensqualität an, jederzeit ins Auto zu steigen, um im Stau zu stehen, und jeden Tag ein Schnitzel zu essen, um den Cholesterinspiegel anzuheben. Und weil jene Jungen, die drastisch darauf hinweisen, gewaltig lästig sind, werden sie kriminalisiert und in Bayern sogar in Vorbeugehaft genommen, damit sie Autofahrern und Schöngeistern nicht noch einmal die Laune verderben, wenn sie sich auf die Straße oder an Bilderrahmen kleben.

Und trotz alledem ist tröstlich: Eine kollektive Richtungsänderung, wie sie für den Erhalt eines lebenswerten Planeten erforderlich ist, braucht zwar Zeit. Aber sie ist bereits im Gange.





