Oö. Volksblatt: "Das WM-Dilemma" (von Roland KORNTNER)

Ausgabe vom 18. November 2022

Linz (OTS) - Am Sonntag ist es also soweit, wird die viel diskutierte und umstrittene WM in Katar angepfiffen. Da stellt sich sicher vielen Fußball-Fans die Frage, ob man das Großereignis nicht boykottieren sollte. Gründe dafür gäbe es genug: Gekaufte Stimmen bei der Vergabe, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen, die auch viele Todesopfer forderten, Menschenrechte, die mit Füßen getreten werden und der Winter-Termin. Ein echtes Dilemma.

Eine Antwort ist schwierig. Auch wir in der Redaktion haben uns die Frage gestellt, wie wir mit der WM umgehen. Unsere Entscheidung: Wir haben im Vorfeld immer wieder kritisch berichtet und im Gastgeberland herrschende Missstände aufgezeigt. Ab Sonntag rollt aber das Leder und wir werden Sie, liebe Leser, wieder umfangreich mit täglich acht Seiten WM-Journal umfassend informieren, was in Katar passiert. Wohlgemerkt, nicht nur in den Stadien!

Mein persönlicher Kompromiss schaut übrigens so aus: Ich werde mir im Gegensatz zu früheren Weltmeisterschaften nicht mehr (fast) alle, sondern nur einige ausgewählte Matches anschauen. Und hoffe gleichzeitig, dass das weltweit viele Menschen so handhaben. Denn das würde der FIFA wirklich wehtun und vielleicht künftig eine WM-Vergabe a là 2022 verhindern.



