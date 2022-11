ReNew gibt die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Q2 GJ23) bekannt, das am 30. September 2022 endete

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - ReNew Energy Global Plc („ReNew" oder „das Unternehmen") (Nasdaq: RNW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien gemessen an der gesamten in Betrieb genommenen Kapazität, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt, das am 30. September 2022 endete.

Sumant Sinha, Chairman und CEO von ReNew, sagte: „ReNew ist weiterhin führend bei der Energiewende in Indien, und im Laufe des Quartals haben wir als bevorzugter Partner für Lösungen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes Stromabnahmeverträge über 1 GW unterzeichnet. Wir haben unsere Investitionen in Kapazitäten und unsere Technologie- und Analysefähigkeiten durch die Übernahme von 3E, einem führenden SaaS-Lösungsanbieter für erneuerbare Energien, und eine neue Partnerschaft mit Norfund und KLP vorangetrieben. Das Kerngeschäft des Unternehmens entwickelt sich in diesem Jahr weiterhin wie erwartet, und unser kontinuierlicher Zugang zu erschwinglichem Kapital ermöglicht es dem Unternehmen, bedeutende Wachstumschancen zu nutzen."

Betriebliche Höhepunkte:

Zum 30. September 2022 umfasste das Portfolio des Unternehmens 13,4 GW, was einem Anstieg von 30,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In diesem Quartal wurden Stromabnahmeverträge (Purchase Power Agreements, PPA) über ungefähr 1,0 GW unterzeichnet.

Die Gesamteinnahmen (bzw. der Gesamtumsatz) für das zweite Quartal des GJ23 beliefen sich auf 22.409 Mio. INR (275 Mio. USD), was einem Anstieg von 5,1 % gegenüber dem zweiten Quartal des GJ22 entspricht. Das bereinigte EBITDA(2) für das zweite Quartal des GJ23 betrug 18.209 Mio. INR (224 Mio. USD), ein Anstieg von 0,1 % gegenüber dem zweiten Quartal des GJ22. Der Nettoverlust für das zweite Quartal des GJ23 betrug 986 Mio. INR (12 Mio. USD) im Vergleich zu einem Nettoverlust von 6.614 Mio. INR (81 Mio. USD) im zweiten Quartal des GJ22. Der Cashflow im Vergleich zum Eigenkapital(2) („CFe") für das zweite Quartal des GJ23 betrug 7.125 Mio. INR (88 Mio. USD), ein Anstieg von 4,7 % gegenüber dem zweiten Quartal des GJ22.

Die Gesamteinnahmen (oder der Gesamtumsatz) für das erste Halbjahr des GJ23 betrugen 47.416 Mio. INR (583 Mio. USD), ein Anstieg von 24,4 % gegenüber dem ersten Halbjahr des GJ22. Das bereinigte EBITDA(2) für das erste Halbjahr GJ23 betrug 38.366 Mio. INR (472 Mio. USD), ein Anstieg von 20,3 % gegenüber dem ersten Halbjahr des GJ22. Der Nettoverlust für das erste Halbjahr des GJ23 betrug 1.090 Mio. INR (13 Mio. USD), verglichen mit einem Nettoverlust von 6.189 Mio. INR (76 Mio. USD) im ersten Halbjahr des GJ22. Der Cashflow im Vergleich zum Eigenkapital(2) („CFe") für das erste Halbjahr des GJ23 betrug 21.040 Mio. INR (259 Mio. USD), ein Anstieg von 47,5 % gegenüber dem ersten Halbjahr des GJ22.

Die Umschlagdauer der Forderungen („Days Sales Outstanding", DSO) endete im zweiten Quartal des GJ23 bei 231 Tagen, eine Verbesserung um 41 Tage im Vergleich zum Vorjahr, und das Unternehmen erhöhte seine Barmittel um 4.881 Mio. INR (60 Mio. USD) durch eine Verringerung der Außenstände während des Quartals.

Im Q2 GJ23 wurden Green Bonds in Höhe von 300 Mio. USD zurückgezahlt. Zum 30. September 2022 sind ca. 50 % der gesamten ausstehenden Schulden in lokaler Währung aufgenommen worden.

ReNew ist eine Partnerschaft mit Norfund, dem Investitionsfonds der norwegischen Regierung für Entwicklungsländer, und KLP, Norwegens größter Pensionsgesellschaft, eingegangen, um gemeinsam in die Übertragungsprojekte von ReNew zu investieren.

ReNew unterzeichnete endgültige Vereinbarungen für die Übernahme von 3E, eines Unternehmens für SaaS-Lösungen, das Asset Performance Management und Analytik für erneuerbare Energien anbietet.

Prognose für GJ23 Die Prognose des Unternehmens für das bereinigte EBITDA und den Cashflow im Verhältnis zum Eigenkapital für GJ23 gilt vorbehaltlich normaler Witterungsbedingungen für den Rest des Jahres und des Abschlusses der 528-MW-Akquisition, die derzeit in Bearbeitung ist.

Geschäftsjahr Bereinigtes Bereinigtes Cashflow im Cashflow im Verhältnis EBITDA EBITDA/Aktie Verhältnis zum zum Eigenkapital/Aktie

Eigenkapital

GJ23 66.000 – 69.000 159 – 165 INR 21.000 – 22.700 50 – 54 INR

Mio. INR Mio. INR



Anmerkungen: (1) Diese Pressemitteilung enthält Umrechnungen von bestimmten Beträgen in indischen Rupien in US-Dollar zu bestimmten Kursen, die ausschließlich dem besseren Verständnis dienen. Sofern nicht anders angegeben, erfolgte die Umrechnung von indischen Rupien in US-Dollar zum Kurs von 81,37 INR zu 1,00 USD, dem Mittagsankaufskurs in New York City für Überweisungen in Nicht-US-Währungen, der von der Federal Reserve Bank of New York am 30. September 2022 für Zollzwecke bestätigt wurde. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemitteilung genannten Beträge in indischen Rupien oder US-Dollar zu einem bestimmten Kurs oder überhaupt in US-Dollar bzw. indische Rupien hätten umgerechnet werden können.

(2) Dies ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Weitere Beschreibungen dieser Non-IFRS-Kennzahlen und Überleitungen dieser Non-IFRS-Kennzahlen zu den entsprechenden, am engsten verwandten IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Formularen 6-F und 20-F, die am 15. November 2022 und 25. Juli 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils aktuellen Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Finanz- und Betriebsprognosen, operativen und finanziellen Ergebnissen wie Schätzungen der verbleibenden nominalen Vertragszahlungen und der Portfolio-Run-Rate sowie der Annahmen im Zusammenhang mit der Berechnung der vorgenannten Messgrößen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass unsere Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören: die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzmittel zu annehmbaren Bedingungen; Änderungen der Handels- und Einzelhandelspreise für herkömmlich von Energieversorgern erzeugten Strom; Änderungen der Tarife, zu denen langfristige PPAs abgeschlossen werden; Änderungen der Politik und der Vorschriften, einschließlich der Beschränkungen oder Obergrenzen für Netzmessungen und Verbindungen; die Verfügbarkeit von Rabatten, Steuergutschriften und anderen Anreizen; die Verfügbarkeit von Solarmodulen und anderen Rohstoffen; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, insbesondere als relativ neues börsennotiertes Unternehmen; unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Dritten, einschließlich Solarpartnern, zu gewinnen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Vereinbarungen in unseren Kreditfazilitäten einzuhalten; meteorologische Bedingungen; Probleme im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; Versorgungsunterbrechungen; Solarstrombeschränkungen durch staatliche Elektrizitätsbehörden und andere Risiken ähnlicher Art, die in den Registrierungserklärungen und Berichten, die unser Unternehmen bei der Börsenaufsichtsbehörde der USA (U. S. Securities and Exchange Commission, SEC) von Zeit zu Zeit einreicht, angegeben sind. Das Portfolio umfasst die gesamte Megawattleistung von Solarkraftwerken, die im Rahmen von PPAs unterzeichnet oder zugeteilt wurden oder für die wir eine schriftliche Zusage erhalten haben. Es gibt keine Garantie dafür, dass wir in der Lage sein werden, einen PPA zu unterzeichnen, auch wenn wir eine schriftliche Zusage erhalten haben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen

keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.



Informationen zu ReNew



ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromerzeuger für erneuerbare Energien in Indien und weltweit. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie- und Solarenergieprojekte, Wasserprojekte und dezentrale Solarenergieprojekte. Zum 30. September 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 13,4 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich in Betrieb genommener und zugesagter Projekte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.renewpower.in und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.



