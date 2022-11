Der Madinah-Pavillon, das Juwel in der Krone des Smart City Expo World Congress, Barcelona

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Smart City Expo World Congress 2022 wird als eines der besten Design-City-Foren der letzten Zeit in Erinnerung bleiben. Drei Tage lang bringt die größte internationale Veranstaltung für Städte in diesen Tagen rund 20.000 Experten, Akademiker, Vertreter von Städten, internationalen Organisationen und Technologieunternehmen in Barcelona zusammen, um sich mit der Zukunft der Städte unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Inklusion, digitale Rechte, Resilienz und vor allem die Ausrichtung auf den Menschen zu befassen.

Der Pavillon der Stadt Madinah ist in diesem Jahr das Juwel in der Krone. Rund 200 m² Kultur, Innovation und Ruhe an einem Stand, der vorwiegend von den Bürgern inspiriert wurde.

Auf Einladung des World Smart Cities Congress nimmt die Al-Madinah Region Development Authority (MDA) im Al-Madinah Pavilion am SCEWC22 teil, um ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen im Bereich der intelligenten Städte mitzuteilen.

Während des ersten und zweiten Veranstaltungstages hat die MDA an verschiedenen Podiumsdiskussionen des Weltkongresses mit bekannten Vordenkern teilgenommen, um die Richtungsvorgabe der menschengerechten Smart City Al-Madinah und den Einsatz von Technologie als unterstützendes Mittel und nicht als Ziel mitzuteilen. „Wir sind von einem angebotsorientierten zu einem nachfrageorientierten Ansatz übergegangen. Unser grundlegendes Ziel ist es, das Leben der Bürger und Besucher von Madinah zu verbessern. Wir wollen die friedlichste Smart City der Welt sein", erklärte Abdulrahman Ibrahim, Chief Data and Innovation Officer bei MDA.

Der Al-Madinah Pavillon auf der Smart Cities Expo zeigt Einheiten, die ein 3D-Modell der Moschee des Propheten, die Smart-Madinah-Strategie, die Absher-Plattform und die Raseel-Plattform für Smart Cities, die Labaih-Plattform für psychologische Beratung und die Medical Virtual Academy präsentieren. Kultur, Gastfreundschaft und Technologie treffen hier in einem sorgfältig gestalteten Raum aufeinander, was ihn zu einem der meistbesuchten Stände des Kongresses macht.

Es ist erwähnenswert, dass Al-Madinah seit letztem Jahr (2021) im IMD Smart City Index aufgeführt ist. Sie liegt landesweit auf Platz 2 nach Riad, regional auf Platz 4 und weltweit auf Platz 72, noch vor anderen alten und historischen internationalen Städten. Al-Madinah ist die einzige arabische und asiatische Stadt unter den ersten zehn frühzeitigen Anwendern der vom Weltrat für Städtedaten herausgegebenen ISO-Smart-City-Kenngrößen.

