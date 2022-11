Aufschwung für autochthone Weißweinsorten

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 26. November 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - In Niederösterreich ist „Land und Leute“ den autochthonen Rebsorten auf der Spur, die nur in bestimmten Gebieten wachsen. Der bekannteste unter diesen Weinen ist der Grüne Veltliner. Doch auch der Rote Veltliner ist eine Besonderheit mit langer Geschichte. Am Wagram fühlt er sich seit rund zwei Jahrhunderten wohl. In der Thermenregion in Niederösterreich, die vor den Toren Wiens beginnt, sind es etwa der Zierfandler, der Rotgipfler oder der Neuburger. Diese Weißweinsorten erleben nun einen neuen Aufschwung. Winzerinnen und Winzer haben diesen alten Rebsorten ein neues Image gegeben, die Anbauflächen in ihren Weingebieten konstant gehalten und ihren Gästen im Heurigenbetrieb diese einheimischen Sorten näher gebracht.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 26. November:

*Die Käsekaiser

In Linz wurden die diesjährigen Käsekaiser ausgezeichnet. Die Preisverleihung der AMA zeigt, welchen hohen Standard und welche Bedeutung österreichischer Käse hat.

*Publikumsliebling 2022

Drei Kandidaten haben sich in der letzten Sendung dem Finale zum Publikumsliebling gestellt, ein Kärntner Verein zur Rettung alter Obstsorten, ein Salzburger Kartoffelbauer mit Erdäpfelraritäten und ein niederösterreichischer Bauernhof für gesunde Ernährung. Wer „Land und Leute Favorit 2022“ geworden ist, wird nun präsentiert.

*Kürbis hat Saison

Für unsere Serie „Das Familienrezept – Generationen kochen“ bereitet eine steirische Seminarbäuerin mit der Landjugend Kürbis auf spezielle Art zu. Kürbis, untrennbar mit der Steiermark verbunden, wird neu interpretiert.

*Krippenbau in Vorarlberg

Im Bregenzerwald und im Montafon zeigen wir die Tradition der Vorarlberger Krippen. Wir begleiten Krippenbauer, die mit Kunstfertigkeit und Liebe zum Detail Heimatkrippen erschaffen.

