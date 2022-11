FPÖ-Kunasek: „ÖVP ist hauptverantwortlich für Situation in Spielfeld!“

Graz (OTS) - Landeshauptmann Christopher Drexler und Landesrätin Doris Kampus haben sich laut einer Aussendung der Kommunikationsabteilung des Landes Steiermark heute gemeinsam mit dem Bürgermeister von Straß in Steiermark, Reinhold Höflechner, sowie mit Vertretern der steirischen Polizei ein Bild von der aktuellen Situation beim Grenzmanagement in Spielfeld gemacht. Die dortige Infrastruktur wird vom Bund aktuell für Registrierungen von Asylwerbern verwendet. Beide beteuern in den entsprechenden Stellungnahmen, dass die derzeitige Situation nicht tragbar sei. Für den FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek pure Heuchelei. „ÖVP und SPÖ schaffen in der Steiermark laufend neue Quartiere und sind nicht bereit, die 15a-Vereinbarung über die Unterbringung von Asylwerbern, die zwischen Bund und Land besteht, zu kündigen. Vielmehr standen Doris Kampus und Christopher Drexler die letzten Jahre stets auf der Seite der Willkommensklatscher. Die jetzige PR-Show dieser beiden Politiker ist pure Heuchelei. Was es braucht ist ein Ende der ÖVP-geführten Bundesregierung und eine Trendumkehr auf Landesebene, um dieser Asylwelle Herr zu werden. ÖVP, SPÖ und Grüne waren 2015 nicht imstande, die Situation zu meistern und sind es auch im Jahr 2022 nicht!“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.

