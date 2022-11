Mit der Kraft der reinen Natur durch die Erkältungszeit

Aboca unterstützt die ganze Familie mit 100 Prozent natürlichen Erkältungsprodukten.

Graz (OTS) - Husten, Schnupfen, Halsweh und Müdigkeit sind die typischen Begleiter durch Herbst und Winter. Diesen Beschwerden kann man ganz ohne chemische Hilfe begegnen. Mit Aboca, Italiens Top-OTC-Marke°, die das Institut AllergoSan exklusiv in Österreichs Apotheken bringt. Aboca ist gelebte Nachhaltigkeit für die ganze Familie, denn die Produkte werden in ökologischer Landwirtschaft in Italien produziert und ihre Wirksamkeit und Qualität sind durch zahlreiche Studien belegt.



Aboca ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von natürlichen Produkten für den Erhalt oder die Wiedererlangung der Gesundheit spezialisiert hat. Mit einer eigenen Forschungsplattform entwickelt Aboca Produkte nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Seit 1978 verfolgt das Familienunternehmen Aboca mit Sitz in dem idyllischen Ort Sansepolcro in der Toskana ein Ziel: neue Lösungen zur Behandlung des Menschen zu finden und dabei auf Chemie komplett zu verzichten. In seiner gesamten Wertschöpfungskette, vom biologischen Anbau bis zur pharmazeutischen Produktion, verzichtet Aboca auf künstliche Stoffe und genetisch veränderte Organismen. Zur Sicherung der Qualität sind Forschung, Anbau, Extraktion und Vertrieb ausschließlich in der Hand von Aboca.

Aboca hat ein weltweit einzigartiges Forschungs- und Entwicklungsmodell hervorgebracht, das „Evidence Based Natural System“. Dabei werden spezifische pflanzliche Molekülkomplexe identifiziert und deren Inhaltsstoffe untersucht, um herauszufinden, wie sie mit unserem Organismus interagieren und welche Wirkung sie auf die menschliche Gesundheit haben. Auf diese Weise werden die Wirkstoffe einer Pflanze, die wirkenden Moleküle, gezielt extrahiert und konzentriert. Diese Qualitätsansprüche und gemeinsame Werte, verbinden das Institut AllergoSan und Aboca – und machen die beiden Unternehmen somit zu idealen Partnern.

Für die kalte Jahreszeit hat Aboca für Kinder und Erwachsene den Grintuss Hustensaft* entwickelt. Er beruhigt den Husten, indem er die Schleimhaut schützt. Auf Basis von Honig und dem pflanzlichen Molekülkomplex Poliresin® kann dieser Hustensaft sowohl bei akutem als auch anhaltendem Husten angewendet werden.

Das Nasenspray Fitonasal* gibt es für Kinder ab 6 Jahren und für Säuglinge ab 6 Monaten. Es eignet sich für alle Fälle von Nasenverstopfung und Reizung der Nasenhöhlen, verursacht durch Erkältung und Allergien. Aufgrund seiner Eigenschaften ist das Produkt für die häufige Anwendung auch über einen längeren Zeitraum geeignet und es kommt nicht zu einem Gewöhnungseffekt.

Die Golamir 2Act Lutschtabletten* ab 6 Jahren und Golamir 2Act Spray*, das ohne Alkohol schon für Kinder ab 1 Jahr angewendet werden kann, lindern den Schmerz bei entzündeten Zuständen des Mund- und Rachenraums verursacht durch Viren, Bakterien, Allergene oder externe Reizstoffe (Rauch, Smog, Staub). Die Tabletten haben eine zweifach entzündungshemmende Wirkung und schaffen eine ungünstige Umgebung für das Wachstum von Bakterien.

Im Herbst und Winter ist unser Körper besonders gefordert: Temperaturabfall, Zeitumstellung und die alljährliche Erkältungswelle sind für die meisten von uns nicht gerade einfach zu verkraften. Natura Mix Advanced Stärkung, ein Nahrungsergänzungsmittel, das ebenfalls für die ganze Familie geeignet ist, stärkt in der kälteren Jahreshälfte den Organismus bei Kindern und Erwachsenen. Es versorgt den Körper mit Gelée Royale, einer speziellen Mischung roter Früchte und wertvollem Vitamin C aus Acerola-Extrakt, das zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt, den normalen Energiestoffwechsel und die Funktion des Immunsystems unterstützt.

Das Aboca Erkältungssortiment:

Grintuss Hustensaft* für Erwachsene (ab 12 Jahren)

Grintuss Hustensaft* für Kinder (ab 1 Jahr)

Fitonasal Kinder-Nasenspray* (ab 6 Monaten)

Fitonasal Nasenspraykonzentrat* (ab 6 Jahren)

Golamir 2Act Lutschtabletten* (ab 6 Jahren)

Golamir 2Act Spray* (ohne Alkohol) (ab 1 Jahr)

Natura Mix Advanced Stärkung (ab 1 Jahr)



*Medizinprodukt: Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheke

°Quelle: IQVIA, No 1 im Hustenmarkt, No 4 im OTC Markt, MAT 10/2021



