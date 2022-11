Eine Weltrarität kommt bei Viennafil Auktionen am 1. Dezember zur Versteigerung

Sensationeller Briefmarkenfund: „3-Kreuzer“-Farbfehldruck

Wien (OTS) - Seit der COVID-19 Pandemie hat das Briefmarken-Sammeln einen großen Aufschwung erfahren. Während des Lockdowns im Frühjahr 2022 stöberte ein Südtiroler Philatelist in seiner „Kuriositäten“-Schachtel. Darin fand der Sammler einen gewöhnlichen „5 Kreuzer“-Brief, welchen er rund 20 Jahre zuvor für wenig Geld erworben hatte. Bei präziserem Studium des Briefes machte der Philatelist die sensationelle Entdeckung, sodass der in Sammlerkreisen weit verbreitete Traum, nämlich eine philatelistische Rarität zu entdecken, in Erfüllung ging: Eine unscheinbare Briefkorrespondenz zweier österreichischer Handelshäuser aus dem Jahre 1870 wurde mit einer roten statt einer grünen „3-Kreuzer“ Marke frankiert. Beim Druck der karminroten „5-Kreuzer“ Marken wurde irrtümlicherweise ein „3-Kreuzer“ Stöckel in die „5-Kreuzer“ Druckplatte eingesetzt. So entstand im Jahre 1870 dieser in Österreich verwendete „3 Kreuzer“-Farbfehldruck, von dem bis heute kein weiteres Exemplar bekannt ist.

Um alle Zweifel auszuräumen, gab der Sammler ein Gutachten bei Prof. Dr. Ulrich Ferchenbauer, einem renommierten Philatelie-Experten, in Auftrag. Nach umfangreichen Recherchen bestätigte der Gutachter die Echtheit des Stückes und definierte den Brief in seiner Expertise als „wohl einer der seltensten Briefe nicht nur der Alt-Österreich Philatelie, sondern der gesamten Philatelie weltweit“. Der Schätzpreis für diesen Brief beläuft sich auf 200.000 bis 300.000 Euro. Einige wenige ähnliche Stücke sind vom Königreich Ungarn bekannt, ein Farbfehldruck-Brief wurde vor 18 Jahren in der Schweiz für ca. 385.000 Euro verkauft.

Das österreichische „3 Kreuzer“-Farbfehldruck-Unikat kommt in Wien am 1. Dezember im Rahmen der 75. Jubiläumsauktion bei Viennafil Auktionen unter den Hammer.

Der glückliche Finder ist heute stolzer Besitzer einer der bedeutendsten philatelistischen Raritäten Europas.

75. Jubiläumsauktion Viennafil

Versteigerung einer philatelistischen Weltrarität!

Datum: 01.12.2022, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://www.viennafil.com

