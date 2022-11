Sobotka im Gespräch mit kosovarischer Staatspräsidentin Vjosa Osmani-Sadriu über die Situation am Westbalkan

Österreich unterstützt engere Anbindung des Kosovo an die Europäische Union und den Europarat

Wien (PK) - Aktuelle außenpolitische Themen, insbesondere die Situation am Westbalkan und die europäische Perspektive des Kosovo, waren Gegenstand eines Treffens zwischen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Präsidentin des Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu.

Die Gesprächspartner unterstrichen die guten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und erörterten Möglichkeiten zur weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit. Die Präsidentin hob unter anderem die engen Wirtschaftsbeziehungen hervor und bekräftigte die Bereitschaft, diese noch weiter zu verstärken. Auch im Bildungs- und Kulturbereich bestehe Potenzial für weitere Kooperationen. Als frühere Präsidentin des kosovarischen Parlaments betonte die Staatspräsidentin auch die Wichtigkeit der parlamentarischen Diplomatie.

Sobotka hebt Bedeutung für Stabilität und Sicherheit des Westbalkans hervor

Gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hob Sobotka hervor, wie wichtig eine europäische Perspektive des Westbalkans ist sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität in der Region. Er verwies auf die langjährige Partnerschaft Österreichs mit den Ländern des Westbalkans und die Wichtigkeit einer engen sicherheits-, wirtschafts- und demokratiepolitischen Abstimmung. Man müsse gerade jetzt alles unternehmen, damit es zu keinen weiteren Spannungen in der Region komme. Der Dialog zwischen Kosovo und Serbien sei ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen. Eine weitere Heranführung des Kosovo an die Europäische Union sowie an den Europarat werde von österreichischer Seite unterstützt.

Osmani-Sadriu unterstrich Bedeutung einer raschen europäischen Perspektive für den Kosovo

Die Präsidentin bekräftigte das Bekenntnis ihres Landes zum europäischen Integrationsprozess und unterstrich, dass der Kosovo, auch ohne Kandidatenstatus zu haben, seinen Rechtsbestand bereits weitgehend an den EU-Acquis angepasst habe. Für die Bevölkerung sei es wichtig, eine klare Perspektive zu haben, damit die Akzeptanz für die mit dem Prozess einhergehenden Kompromisse erhalten bleibe. Dies gelte auch für den Dialog mit Serbien. So sei es wichtig, dass bereits getroffene Vereinbarungen umgesetzt und laufende Verhandlungsprozesse zügig fortgeführt werden. (Schluss) red

