Silvia Moser: „Mobilität muss für alle leistbar sein!“

Grüne NÖ Vorstoß für leistbare Öffi-Tickets für sozial Bedürftige in Niederösterreich

Mobilität muss für alle leistbar sein. Denn ein warmes Zuhause, genug zu essen und Mobilität sind existenzielle Grundbedürfnisse, die allen Bürger:innen zur Verfügung stehen müssen. Silvia Moser

St. Pölten (OTS) - „ Mobilität muss für alle leistbar sein. Denn ein warmes Zuhause, genug zu essen und Mobilität sind existenzielle Grundbedürfnisse, die allen Bürger:innen zur Verfügung stehen müssen. Daher fordern wir ein leistbares Öffi-Ticket für Bezieher:innen der Mindestsicherung und Ausgleichszulage, sowie für Asylwerber:innen in Grundversicherung nach dem Vorarlberger Vorbild „fairCard-maximo fair“, so die Grüne Sozialsprecherin im NÖ Landtag.

Für die Grünen NÖ ist die Vergünstigung der Fahrtkosten eine wirkungsvolle Maßnahme zur Armutsbekämpfung. Somit leistet der Grüne Vorstoß für dieses Angebot einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Vernetzung und beugt der Ausgrenzung vor. In Vorarlberg ist das schon ein Erfolgsmodell. Bezieher:innen von Mindestsicherung oder Ausgleichszulage sowie Asylwerber:innen erhalten dort in den Verkehrsverbund-Servicestellen einen kostenfreien Lichtbildausweis, der zum Bezug einer vergünstigten Monatskarte zum Preis von 16 EUR berechtigt und damit Bus und Bahn im gesamten Verbundbereich ermöglicht. Ein ähnliches Ticket wäre auch einfach in Niederösterreich umsetzbar.

„Die Tarife für öffentliche Verkehrsmittel sind für eine Reihe von Menschen in unserem Bundesland wegen geringer oder fehlender Einkommen oder hoher Lebenshaltungskosten oft nur schwer leistbar. Doch ÖVP, SPÖ und FPÖ lehnen dieses Recht auf Mobilität für die Schwächsten in unserer Mitte ab und lassen mit ihrer Ablehnung diese Menschen im Regen stehen. Damit verweigert man ihnen auch die Teilnahme am täglichen Leben in unserer Gesellschaft“, zeigt sich die Silvia Moser vom Abstimmungsverhalten im Landtag enttäuscht.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at