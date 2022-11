Schmuckenschlager: Umweltschutz mit Herz und Hirn

ÖVP-Umweltsprecher hebt die umfassenden Maßnahmen und Budgetmittel zum Klimaschutz hervor

Wien (OTS) - „Gerade der Klimaschutz eignet sich besonders zur Polarisierung, weil er viele Ängste bei den Menschen weckt. Themen, die viel Einigkeit brauchen, haben auch große Kraft zur Spaltung. In diesem Budget sind zahlreiche Maßnahmen zum Klimaschutz abgebildet, das sollten auch die Kritiker/innen zur Kenntnis nehmen“, sagte heute, Donnerstag, ÖVP-Umweltsprecher Abg. Johannes Schmuckenschlager anlässlich der Budgetdebatte zum Kapitel Umwelt. Gefordert sei ein Umweltschutz mit Herz und Hirn.

In Deutschland werde gerade das Klimaschutzgesetz diskutiert. Der deutsche Expertenrat nennt dabei jene Ziele zur Erreichung der Klimaziele, die sich bei uns in Österreich bereits in den Maßnahmen finden, unterstreicht Schmuckenschlager. Er verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf den Klimabonus, den Ausbau der erneuerbaren Energie und den Rückbau alter Heizungsanlagen sowie den erneuerbaren Transformationsfonds, der in diesem Budget enthalten sei. Dieser bringe viel Möglichkeiten, um weitere Schritte für eine erfolgreiche Klimapolitik zu setzen. Insgesamt gebe es 600 Millionen Euro für eine nachhaltigere und digitale Wirtschaft seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. „Wir müssen die Mittel so einsetzen, dass sie für Wirtschaft und Gesellschaft tragbar sind“, schloss der Abgeordnete. (Schluss)

