Gute Arbeitsbedingungen für alle!

Die neue Ausgabe des Magazins Gesunde Arbeit

Wien (OTS) - ArbeitnehmerInnen haben ein Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Und ArbeitgeberInnen müssen Arbeitsbedingungen so gestalten, dass menschengerechtes Arbeiten im Betrieb möglich ist. Doch welche Herausforderungen gibt es dabei?

Herausforderungen hinsichtlich Arbeitsbedingungen gibt es genug. Sie haben sich vielfach auf psychische Belastungen verlagert. So wird von ArbeitnehmerInnen immer mehr Flexibilität verlangt, Homeoffice und ständige Erreichbarkeit gehen oft Hand in Hand, und noch immer gibt es zahlreiche Arbeitsplätze mit gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen und fehlenden Grenzwerten zu gefährlichen Arbeitsstoffen. Daher müssen neue (arbeits-)wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zeitnah in Schutzgesetze einfließen. Wer das ignoriert, setzt ArbeitnehmerInnen wissentlich Gesundheitsgefahren aus.



Digitalisierung und Klimakrise – die Arbeitswelt im Wandel

Gleichzeitig stehen wir vor großen Veränderungen: Digitalisierung und Klimakrise werden die Arbeitswelt stark prägen. Werden die Arbeitsbedingungen von digitaler Plattformarbeit besser? Wie schaffen ArbeitnehmerInnen eine gute Balance zwischen Telearbeit und Arbeit im Büro? Hier gilt es genau hinzuschauen und den Wandel der Arbeit aktiv zu gestalten. Dazu müssen Konzepte wie die Arbeitszeitverkürzung vermehrt umgesetzt werden. Vor allem aber muss ein modernes ArbeitnehmerInnenschutzrecht mit den Anforderungen einer sich rasant verändernden Arbeitswelt Schritt halten und mit ihr im Einklang stehen.



Gute Arbeit für alle

Im Gespräch mit der Gesunden Arbeit erläutert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, warum gute Arbeitsbedingungen so wichtig sind: „Es geht nicht nur um die Bezahlung, sondern um das Umfeld, um die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes. Und natürlich um die Organisation – passen die Rahmenbedingungen, damit ich meine Arbeit gerne verrichte? Sorgt der Arbeitgeber dafür, dass ich an meinem Arbeitsplatz ausreichend geschützt bin vor Lärm, vor Kälte oder vor Hitze? Achtet mein Arbeitgeber darauf, dass ich immer alle Informationen bekomme? Habe ich ausreichend Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützen? Bekomme ich Anweisungen, wenn ich sie brauche, gibt es Lob und ist die Kritik, wenn etwas danebengeht, wertschätzend? Natürlich muss alles dafür getan werden, damit die körperlichen Belastungen abgefedert werden können, damit physisch anstrengende Tätigkeiten nicht krank machen. Hier sind Prävention und die ständige Evaluierung der Arbeitsbedingungen extrem wichtig. Eine nicht minder große Rolle spielt aber die psychische Gesundheit: Alle Statistiken beweisen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer stärker unter Druck geraten. Das hat nicht erst mit dem Ausbruch der Coronapandemie begonnen, sich seitdem aber noch deutlich verschärft. Es gibt also eine ganze Reihe von Schrauben, an denen gedreht werden muss.“

Mehr zum Thema „Gute Arbeitsbedingungen“ erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins Gesunde Arbeit, dem Fachmagazin von ÖGB und Bundesarbeitskammer zu Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit.

Magazin Gesunde Arbeit, Ausgabe 4/2022: „Gute Arbeit für alle!“

Interview mit ÖGB-Präsident Wolfang Katzian: „Gute Arbeitsbedingungen: Das ist die DNA der Gewerkschaftsbewegung!“

Fußball-WM: Fair Play auch auf der Baustelle

Temperatur am Arbeitsplatz: Darf’s ein bisserl kälter sein?

EssenszustellerInnen: Happy Meals, happy Riders?

Ergonomie – ein Fremdwort am Arbeitsplatz?

Desksharing – die Zukunft oder ein Konzept der Vergangenheit?

Arbeitszeitverkürzung – ein Modell für alle?

Arbeitszeitverkürzung in der Praxis: „30 ist genug“

Betriebliche Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt 4.0

Psychosoziale Risiken: Ergebnisse der ESENER-Erhebung

Na Prost? Alkohol auf Betriebsfeiern

Das Magazin Gesunde Arbeit erscheint viermal jährlich. Es kann unter www.gesundearbeit.at/magazin kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden.





