Ottenschläger: Wir sichern die Mobilität für die Menschen in Österreich – ökologisch, attraktiv und leistbar

ÖVP-Verkehrssprecher: Verkehr und Infrastruktur enorm wichtig für Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze in Österreich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Ein zentraler Punkt dieses Budgetkapitels ist die Fortsetzung des Ausbaus der Bahninfrastruktur. Wir setzen also bewusst auf die damit einhergehende Stärkung der Schiene als Rückgrat des öffentlichen Verkehrs“, so ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger heute, Donnerstag, anlässlich der Budgetdebatte im Nationalrat. “Mit den Projekten Semmering-, Koralm- und Brennerbasistunnel verkürzen wir die Fahrzeiten auf der Schiene künftig drastisch: die Strecke Wien - Klagenfurt von heute vier Stunden auf dann zwei Stunden und 40 Minuten. Gleichzeitig attraktiveren wir damit auch die Verlagerung von der Straße auf die Schiene im Güterverkehr.“

Neben dem Ausbau gelte es darüber hinaus vermehrt, Effizienzen zu heben: “Das ETCS (European Train Control System) ist 2004 als einheitliches Zugbeeinflussungssystem für den gesamten Europäischen Eisenbahnraum bestimmt worden“, unterstreicht Ottenschläger die Wichtigkeit der Digitalisierung der Schiene. „Mit dem forcierten Ausbau schaffen wir künftig durch verbesserte Sicherheitsstandards eine engere Vertaktung und höhere Fahrgeschwindigkeiten auf dem bestehenden Bahnnetz.“

Auch der Fahrpreis spiele im Personenverkehr eine große Rolle: “Mit dem Klimaticket haben wir ein sehr attraktives Angebot geschaffen, mit dem man ökologisch, bequem und leistbar in ganz Österreich unterwegs sein kann. Wir haben uns bei der Ökologisierung des Verkehrs hohe Ziele gesteckt. Um diese zu erreichen, muss die Schiene auf allen Ebenen weiter attraktiviert und wettbewerbsfähig gemacht werden“, so der ÖVP-Verkehrssprecher.

Verstärktes Miteinander aller Verkehrsträger

„Im Individualverkehr fördern wir die E-Mobilität mit 257 Millionen Euro. Die Maßnahmen reichen hier von der Verlängerung der Förderung beim Ankauf von E-Fahrzeugen bis hin zu einem Ausbauprogramm für Ladeinfrastruktur in den Gemeinden“, sagt Ottenschläger. Der Fokus liege hier klar auf einer Ökologisierung bestehender Verkehre. „Für die Förderung der aktiven Mobilität wie beispielsweise Fahrradwege sind im Budget darüber hinaus weitere 78 Millionen Euro vorgesehen. Wir investieren also auch in ein verstärktes Miteinander aller Verkehrsträger.“

In diesem Budgetkapitel würden wesentliche Weichen für die Zukunft in Österreich gestellt: „Die Mobilität ist enorm wichtig für unseren Wirtschaftsstandort und damit auch für die Arbeitsplätze in Österreich“, sagte Ottenschläger, der sich in diesem Zusammenhang auch bei allen Unternehmen und den Mitarbeiter/innen der Transport- und Logistikbranche – sei es LKW-Fahrer/in, Lokführer/in, Pilot/in oder Busfahrer/in - bedankte. „Ohne sie würde die Wirtschaft nicht funktionieren, Konsument/innen und Industriebetriebe könnten nicht versorgt werden, aber auch im Gesundheitsbereich basiert beispielsweise alles auf funktionierenden Logistikketten.”

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at