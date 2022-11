FPÖ – Angerer zu Kocher: „Das ist wieder eine typisch reine ÖVP-PR-Aktion!“

„Seit Jahren fordern wir von der ÖVP eine zukunftsorientierte attraktive Lehrlingspolitik ein – ÖVP und Grüne lehnten sämtliche FPÖ-Initiativen gegen den Fachkräftemangel ab

Wien (OTS) - „Das ist wieder eine typisch reine ÖVP-PR-Aktion. ‚Weil halt gerade im Parlament das Budget debattiert wird, geben wir eben auch mehr Geld für die Lehre aus‘, so die Strategie dieser ehemaligen Wirtschaftspartei, die seit Jahren eigentlich nur mehr anlassbezogen agiert.“ Mit diesen Worten kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer die Ankündigung von ÖVP-Arbeitsminister Kocher, mehr Budget für die Lehre bereitzustellen. „Wenn sich die ÖVP wirklich ernsthafte Sorgen um die Lehrausbildung machte, dann hätten sie schon längst etwas unternehmen müssen“, so Angerer.

„Seit Jahren fordern wir nämlich eine zukunftsorientierte attraktive Lehrlingspolitik ein und machen permanent auf den eklatanten Fachkräftemangel aufmerksam, der immer mehr zu einem massiven Problem für Österreichs Wirtschaft wird – aber gegen diese negative Entwicklung wurde vonseiten der schwarz-grünen Regierung bisher rein gar nichts unternommen“, sagte Angerer und weiter: „Bereits mehrfach haben wir gefordert, Anreize für Lehrlinge und Unternehmen zu schaffen, damit mehr Lehrlinge ausgebildet werden können. Der Auflagen- und Vorschriftenwulst für Unternehmen, die bereit sind, Lehrlinge auszubilden, muss dringend reduziert werden. Um die betriebliche Lehrausbildung zu stärken und zu fördern, bietet sich auch nach wie vor die Umsetzung des Blum-Bonus-Modells an, der ein finanzieller Anreiz für Betriebe ist, Lehrlinge einzustellen. Zudem haben wir die Kostenübernahme für die Meisterprüfungen wie auch die Einführung einer Lehrabschlussprämie vorgeschlagen, um Lehrlinge beim Start in ihre private und berufliche Zukunft zu unterstützen. Die Prämie in Höhe von 10.000 Euro wird nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ausbezahlt – 5.000 Euro davon in bar und 5.000 Euro in Form eines Bildungsschecks zur persönlichen Weiterbildung. Ein Antrag zur ‚Einführung einer Lehrabschlussprämie‘ wurde bereits mehrfach im Parlament eingebracht. Während auch SPÖ und NEOS für den FPÖ-Antrag stimmten, lehnte die ÖVP mit ihrem grünen Beiwagerl diese Initiative gegen den Fachkräftemangel ab.“

„Da Lehrlinge und Facharbeiter ein unverzichtbarer Teil unserer Wirtschaft und Gesellschaft sind, braucht es nicht nur mehr Geld, sondern auch ein besseres Image und einen höheren Stellenwert im Bildungsbereich. Es soll für die Jungen wieder erstrebenswert sein, eine Lehre zu beginnen und sich zu einem Facharbeiter ausbilden zu lassen – auch das sollte sich die ÖVP einmal in ihr politisches Stammbuch schreiben“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at