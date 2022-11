Insight Snowsports Magazine – Von Wien in alle Welten!

Den ganzen Wintersport im Fokus: Ausbildung & Technik, Experten & Events, Metaverse & Co.

Wien (OTS) - Mit dem „Insight Magazine“ bringt die Wiener Snowsports Academy einmal mehr jede Menge trendiger Themen im Wintersport auf den Punkt. In der mittlerweile vierten Ausgabe steht das Motto #SnowConnectingPeople im Vordergrund – also, wie die Leidenschaft für Schnee Menschen zueinander führt und verbindet.

„Gerade in Zeiten verschiedener Krisen ist es notwendig, dass wir realistisch und optimistisch nach vorne blicken. Mit dieser Ausgabe tun wir das in vielerlei Hinsicht“, erklärt Martin Dolezal, Geschäftsführt der Snowsports GmbH und Projektleiter des heuer 64 Seiten starken „Insight Magazines“. „Unter dem Leitmotiv #SnowConnectingPeople möchten wir alle wichtigen Player und Stakeholder des Wintersports in einem gemeinsamen Netzwerk vereinigen und miteinander in Beziehung bringen: ob Sport, Tourismus, Seilbahnen, Skiindustrie, Skischulen oder Branchenvertretungen.“

Auf der ganzen Welt aktiv

Martin Dolezal ist seit Ende der 1990er-Jahre Obmann des Wiener Ski- und Snowboardlehrer-Verbands und hat seither einen Modernisierungsweg eingeschlagen, der nach allen Seiten hin offen ist und unter anderem dieses hochwertige Magazin ermöglicht. Mit seinem Team hat Martin Dolezal, der selbst aus der Wintersportindustrie stammt, die Marke Snowsports Academy ins Leben gerufen und zu einer globalen Plattform ausgebaut. Die Ausbilderinnen und Ausbilder sind heute quer über den Planeten verteilt tätig: von Österreich über Argentinien bis in die Skihallen der Niederlande und der Vereinigten Arabischen Emirate.

Zudem werden die internationalen Kurse der Academy regelmäßig von Ski- und Snowboard-Fans aus der ganzen Welt absolviert. So geschehen etwa im Frühjahr 2022, wo Menschen aus insgesamt 29 Sportländern zu Gast am Kitzsteinhorn waren. Auch das „Insight Magazine“ war bei diesem Kurs mit dabei und hat die Erfahrungsberichte einer Neuseeländerin, einer Lettin, eines Engländers und eines Argentiniers aufgezeichnet.

Metaverse und Megastar

„Warum wir uns am Cover des neuen Magazins mutig zu sagen trauen, dass wir von Wien in alle Welten ausstrahlen, hat mit einer anderen Geschichte zu tun“, erzählt Chefredakteur Martin Obermayr. „Gemeinsam mit Top-Experten tauchen wir in die weiten und zum Teil noch unbekannten Sphären des ‚Metaverse‘ ein. Wir beschreiben, was sich hinter diesem virtuellen Phänomen verbirgt und welche Möglichkeiten sich dadurch für den Wintersport ergeben.“

Ein weiteres Highlight ist das Porträt der besten Schneesportlerin der Welt: Ester Ledecká aus der Tschechischen Republik hat bei denselben Olympischen Spielen die Goldmedaille im Skifahren und Snowboarden geholt. Keiner Sportlerin zuvor war ein derartiges Kunststück gelungen.

Effiziente Seilbahnen und Profi-Tipps

In einer Energiekrise stehen sämtliche Bereiche unter Beobachtung, so auch die Seilbahnbetriebe. Wie man damit umgeht, erklärt Dr. Erik Wolf im ausführlichen Experten-Interview. Der Geschäftsführer des Fachverbands für Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich spricht unter anderem darüber, dass die Branche schon seit längerer Zeit äußerst nachhaltig arbeitet – wirtschaftlich ebenso wie sozial und ökologisch.

Dazu gibt es noch einen Beitrag, wie man Skifahren und Snowboarden ohne Schnee lehren kann – mit Kunststoffpisten und Rollteppichen lässt sich der Spaß auch in urbane Räume bringen. Außerdem steht das Thema Skischuhkauf im Fokus. Ein sogenannter Bootfitter, der jahrelang den Weltcup-Profis die passenden Schuhe auf den Fuß zimmerte, gibt praktische Tipps und Tricks für Frau und Herrn Normalverbraucher. Und zu guter Letzt sei noch auf eine spannende Hintergrund-Story rund um die richtige Skitechnik hingewiesen – die sogar das Potenzial hat, Freundschaften auf die Probe zu stellen.

Das Magazin gibt es als Printversion und kann auch online ganz einfach gelesen werden.

https://www.snowsports.at/snowsports-insight-magazine

