„Gute Nacht Österreich“: „Nestroy“-Verleihung und Katharina Straßer über Wintertourismus

Am 18. November um 22.50 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Peter Klien greift in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 18. November 2022, um 22.50 Uhr in ORF 1 wieder das politische Wochengeschehen auf. Er widmet sich dieses Mal der katholischen Kirche, hat die Besucher/inner der „Nestroy“-Preisverleihung vors Mikro gebeten und wirft – gemeinsam mit Katharina Straßer – einen Blick auf die bevorstehende Skisaison vor dem Hintergrund der aktuellen Teuerungen.

Wenn Satire auf Hochkultur trifft, bleibt kein Auge trocken – das hat sich auch Peter Klien gedacht und die Verleihung des Wiener Theaterpreises „Nestroy“ besucht. Dort hat er die Prominenz der heimischen Schauspielszene mit seinen Interviewfragen überrascht. Diese Woche zu Gast in „Gute Nacht Österreich“ ist Schauspielerin Katharina Straßer. Sie gibt einen Ausblick auf die bevorstehende Wintersaison im Tourismus, die von Klimawandel und gestiegenen Preisen geprägt ist. Und nachdem Thomas Schmid in seinen Chats der katholischen Kirche mit dem Entzug ihrer Privilegien gedroht hat, darunter die Befreiung von einzelnen Steuerpflichten, beleuchtet „Gute Nacht Österreich“ überraschende Fakten zu Vergünstigungen und Besitzverhältnissen der Kirche.

