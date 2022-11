WM 22 im ORF: Eröffnungstag mit Katar – Ecuador, dazu Österreich – Italien und „Seitenwechsel“ mit Prohaska & Grissemann

Am 20. November in ORF 1: WM ab 15.30 Uhr, Länderspiel um 20.15 Uhr, „Seitenwechsel“ um 22.50 Uhr, ORF SPORT auf TikTok & YouTube Shorts startet

Wien (OTS) - Die Fußball-WM in Katar startet am Sonntag, dem 20. November 2022, in ORF 1 mit einem ebenso umfangreichen wie vielfältigen Fußball-Paket: Los geht es um 15.30 Uhr mit der Eröffnungszeremonie. Ab 16.20 leiten Kristina Inhof, Herbert Prohaska, Helge Payer und Roman Mählich über zum Eröffnungsspiel Katar – Ecuador, die Eröffnung kommentiert Didi Wolff. Weiter geht es dann um 20.15 Uhr – wenn sich im Happel-Stadion mit Österreich und Europameister Italien zwei Nicht-WM-Teilnehmer gegenüberstehen. Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer analysieren. Anschließend an dieses freundschaftliche Länderspiel kommt es um 22.50 Uhr zum „Seitenwechsel – Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen“ und sorgen für unterhaltsame Körper-Kultur.

„Seitenwechsel – Prohaska und Grissemann wechseln die Rollen“ um 22.50 Uhr

Wenn Wuchtelkaiser Herbert Prohaska und der Meister des schwarzen Humors Christoph Grissemann aufeinandertreffen, ist Unterhaltung garantiert. Mit je einem Überraschungsgast aus der Welt des Sports und dem breiten Feld der Kultur verhandeln Gastgeber Grissemann und Herbert Prohaska, der Experte für Alles, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Bühne und Spielfeld. Gewürzt sind die Gespräche mit lustigen Ausschnitten aus dem Archiv und mit Spielchen, bei denen der Sendungsname „Seitenwechsel“ Programm ist. Die Kulturseite probiert sich sportlich, und die Sportseite stellt sich einer kulturellen Herausforderung. So muss Prohaska mit seinem Überraschungsgast einen Dialog aus einem österreichischen Filmklassiker darbieten. Und Grissemann darf sich mit seinem unbekannten Gast in der hohen Kunst des Spuckens üben. Zu den Gästen sei verraten: Der Sportgast hat Österreich als Teil des Fußballnationalteams der Männer bei der WM 2016 und 2021 vertreten, der Kulturgast ist eine Alleskönnerin. Sie brilliert als Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin.

ORF SPORT auf TikTok und YouTube Shorts

Mit der WM in Katar startet auch der ORF Sport auf TikTok und YouTube Shorts. Die Content-Creatoren Lea Herold und Benjamin Koglbauer begleiten das Fußballhighlight auf dem TikTok-Account: sie stellen die WM-Teams vor, zeigen kuriose Fakten rund um die Spieler und analysieren im weiteren WM-Verlauf die besten Tore und Spielszenen . Auch der gesellschaftspolitische Hintergrund der WM wird für die junge Zielgruppe durch die Expertise von Karim El-Gawhary auf dem Account aufbereitet.

120 Stunden WM in ORF 1

Insgesamt präsentiert das ORF-Fernsehen rund 120 Stunden WM-Fußball aus dem Wüstenstaat. In der Gruppenphase stehen bis zu vier Begegnungen am Tag (Kick-off um 11.00, 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr) auf dem Programm. ORF 1 zeigt dabei alle Spiele live außer jene mit Beginnzeit 17.00 Uhr bzw. drei weitere Spiele mit Kick-off 14.00 Uhr. Von diesen gibt es jeweils um ca. 22.15 Uhr eine Zusammenfassung. Los geht die tägliche WM-Berichterstattung bereits am Vormittag mit den Highlights des Vortags um jeweils ca. 10.00 Uhr.

Streaming-Schwerpunkt u. a. mit WM-Übertragungen in der ORF-TVthek in UHD

Alles, was das Fan-Herz begehrt, steht im multimedialen Online-Package des ORF zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar bereit. Auf sport.ORF.at inkl. Sport-Newsroom, im „ORF Fußball“-Special und auf der ORF-TVthek dreht sich ab 20. November alles um König Fußball: Der Streaming-Schwerpunkt umfasst sämtliche ORF-Übertragungen, dazu gibt es exklusiv auf der ORF-TVthek die ORF-Spiele auch in UHD, ergänzt durch spezielle Zusatz-Feeds z. B. mit Stadion-Atmosphäre. Die umfassende aktuelle Berichterstattung – von einem Live-Blog über ausführliche Storys, Reportagen und Analysen bis hin zu umfangreichen Tabellen – informiert außerdem laufend über das Geschehen.

