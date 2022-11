Ofenauer: Historisches Verteidigungsbudget trägt sicherheitspolitischen Herausforderungen Rechnung

16 Milliarden Euro bis 2026 für das Bundesheer - ÖVP-Wehrsprecher dankt allen Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten für Einsatz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die europäische Sicherheitsarchitektur ist durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert worden und hat uns gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Landesverteidigung ist. Deshalb investieren wir in das Bundesheer und in die Sicherheit Österreichs“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer bei der heutigen Debatte im Plenum des Nationalrates. Gleich nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges sei parteiübergreifend klar gewesen, dass es mehr Geld für das Militär brauche, dem kommen Finanzminister Magnus Brunner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auch nach.



Bis zum Jahr 2026 wird das Bundesheer Budgetmittel in Höhe von 16 Milliarden Euro erhalten, das sei „das größte Verteidigungsbudget aller Zeiten“. Mit der Evaluierung und laufenden Adaptierung der Zentralstellenorganisationsreform werde sichergestellt, dass notwendige Beschaffungen effizient erfolgen können. „Die wichtigsten Bereiche dabei sind geschützte Mobilität, Kommunikationsfähigkeit, Cyber-Sicherheit sowie eine starke Infrastruktur“, unterstreicht Ofenauer. Und auch Investitionen in konventionelle militärische Mittel stehen auf der Agenda, die Besetzung ukrainischer Gebiete durch Russland mit konventionellen Mitteln habe entsprechenden Bedarf aufgezeigt. Die Luftraumüberwachung sei ein weiterer wesentlicher Eckpfeiler zum Schutz des österreichischen Staatsgebietes und „unserer immerwährenden Neutralität“.

„Es gilt außerdem, neben der militärischen auch die zivile, wirtschaftliche und vor allem geistige Landesverteidigung auszubauen. Denn es ist das Konzept der umfassenden Landesverteidigung, das eine Handlungsanleitung zum Schutz unserer Werte und unserer Demokratie darstellt“, sagt Ofenauer, und weiter: „Unser Dank gilt allen Soldatinnen und Soldaten sowie den Zivilbediensteten für ihren Einsatz im In- und Ausland.“



Ofenauer abschließend: „Finanzminister Magnus Brunner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner haben in sicherheitspolitisch fordernden Zeiten ein historisches Budget für das Österreichische Bundesheer auf die Beine gestellt. Die Volkspartei steht für eine starke Landesverteidigung und sorgt für mehr Sicherheit im Sinne der Bevölkerung.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at