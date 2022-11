SP-Lehrlingssprecher Schulz: Beste Ausbildung bei TOP-Lehrbetrieben

Qualitätssiegel zeigt jungen Wiener*innen, wo es gute Ausbildung gibt

Wien (OTS/SPW-K) - 99 Wiener Unternehmensstandorte haben am Mittwochabend das Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ verliehen bekommen. Es entspringt einer Initiative der Stadt Wien und der Sozialpartner und wird seit 2014 verliehen. Benjamin Schulz, SP-Lehrlingssprecher im Wiener Gemeinderat, unterstreicht die Bedeutung einer guten Lehrausbildung: „Aktuell sind viele Lehrberufe sehr anspruchsvoll und fordern von den Lehrlingen Kenntnisse in unterschiedlichsten Bereichen. Hier braucht es eine qualitativ hochwertige Lehrausbildung für einen guten Start in eine berufliche Laufbahn.“

Unter den 99 Betriebsstandorten, die das Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ im Festsaal des Wiener Rathauses im Rahmen einer Festveranstaltung verliehen bekommen haben, sind verschiedenste Branchen und unterschiedliche Unternehmensgrößen vertreten. „Diese Vielfalt der Betriebe ist eine Chance für Jugendliche, in vielen zukunftsträchtigen Lehrberufen eine tolle Ausbildung zu bekommen“, so Benjamin Schulz. Die Investition in eine sehr gute Ausbildung macht sich für die Betriebe im Wettbewerb um Fachkräfte bezahlt. Werden Lehrlinge sehr gut ausgebildet und auch wertgeschätzt hat das Unternehmen gute Chancen, dass sie nach dem Lehrabschluss im Betrieb bleiben und das Team verstärken.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at