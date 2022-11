MORGEN PK 18.11.: Gewalt an Kindern: Was bringen Kinderschutz-Konzepte in der Praxis?

Netzwerk Kinderrechte lässt Männer und Frauen aus der Praxis im Kindergarten, Sport- und Freizeitverein und Jugendzentrum sprechen

Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass Fälle von Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Organisationen in Österreich publik werden. Netzwerk Kinderrechte Österreich

Ein wichtiges Mittel gegen gewalttätige Übergriffe und Grenzverletzungen sind Kinderschutz-Konzepte. Aber was bringen gelebte Kinderschutz-Konzepte in der Praxis konkret? Wie schützen sie?



Diese Frage beantworten bei dieser Pressekonferenz Männer und Frauen, die in der Praxis mit Kindern und Jugendlichen arbeiten:



1) Sebastian Lapka, Leiter KIWI-Hort und -Kindergarten Erlaaer Straße

2) Alexandra Brenter, Leiterin Kindergarten der Wiener Kinderfreunde Museumsquartier

3) Ferry Kainz, Jiu- Jitsu-Trainer und Kurs-Leiter von „Sicherheit4kids“ im schulischen und außerschulischen Trainingsbereich

4) Valeria Plohovic, Katholische Jungschar, Gruppenleiterin in der Pfarre Breitenfurt St. Bonifaz

5) Jürgen Czak-Kroboth, Verein Multikulturelles Netzwerk in Wien mit Jugendcafé, Mobiler Jugendarbeit/Streetwork, Parkbetreuung

6) Hannah Schmahel, Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Leiterin bei Klosterneuburg-Weidling



Weiters am Podium:

7) Astrid Winkler, ECPAT Österreich - Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung

8) Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez, Netzwerk Kinderrechte Österreich



PRESSEKONFERENZ am 18.11.2022

um 10.00 Uhr im Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Die VertreterInnen von Medien, Politik und Organisationen sind herzlich zur Teilnahme vor Ort oder über den Livestream eingeladen:

https://youtu.be/vAESKAz_tQE



Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte.

