Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 18.11.: „Geld, Macht, Fußball“

Wien (OTS) - „Geld, Macht, Fußball“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Georg Pangl, ehemaliger Spitzenfunktionär im Fußball, geführt hat – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 18. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Der Fußball hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der lukrativsten Wirtschaftszweige entwickelt, sei es für Vereine, Investoren, Verbände, Spieler oder Sportartikelhersteller. Vorläufiger Höhepunkt des milliardenschweren Geschäfts ist die höchst umstrittene FIFA WM der Männer in Katar. Durch seine Arbeit in Österreich und bei der UEFA hat der Burgenländer Georg Pangl viel Erfahrung sowie Einblicke gewonnen, wie intensiv Business sowie Profit das Geschehen auf und neben dem Platz dominieren.

