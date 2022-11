„Was gibt es Neues?“ mit Lainer, Malarina, Wagner, Schöller und Kristan am 18. November in ORF 1

Wien (OTS) - Wenn Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 18. November 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 unter anderem nach dem „Klopilot“ fragt, dann kann das Thema der Woche eigentlich nur der „Welttoilettentag“ sein. Saubere Pointen aus dem Sanitärbereich liefern dieses Mal Günther Lainer, Malarina, Berni Wagner, Rudi Schöller und Alex Kristan.

Die Promifrage stellt Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg: Er möchte wissen, wie die „Dampfschiffente“ zu ihrem ausgefallenen Namen kommt.

