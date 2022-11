Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von Farbhorizonten in Baden bis zu japanischer Kunst in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern, Mittwoch, 16. November, wurde im Theater am Steg in Baden die Ausstellung „Farbhorizonte - An Art of Arts" von Monika Schadler eröffnet. Zu sehen sind die v. a. im Pouring - einer Farbfließtechnik, die unbegrenzte Möglichkeiten der Gestaltung bietet - entstandenen Arbeiten bis 27. November jeweils Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie während der Veranstaltungen im Theater am Steg. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Heute, Donnerstag, 17. November, wird um 18.30 Uhr im Foyer des Museums Niederösterreich in St. Pölten mit einer Tanz-Performance die Ausstellung „[XR] noe | human nature“ eröffnet. Bei dem Projekt in Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten eröffnen sich den Gästen mittels QR-Codes erweiterte Realitätserfahrungen, die Brücken zwischen einem realen Ort und virtuellen Kunst-Performances schaffen. Ausstellungsdauer des Extended-Reality-Projekts: bis 4. Dezember; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Nähere Informationen bei der Fachhochschule St. Pölten unter 0676/847228265, e-mail maja.sito @ fhstp.ac.at und www.fhstp.ac.at bzw. www.museumnoe.at.

Morgen, Freitag, 18. November, wird Landesrat Martin Eichtinger um 19 Uhr in der Kunsthalle Krems die Ausstellung „The New African Portraiture. Shariat Collections“ eröffnen. Die Schau in Krems präsentiert bis 10. April 2023 Werke von insgesamt 24 figurativen Künstlerinnen und Künstlern afrikanischer Herkunft von Amoako Boafo bis Everlyn Nicodemus. Die großteils aus der Sammlung des Brüderpaars Shariat stammenden Werke nehmen den afrikanischen Kontinent sowie die Diaspora in den Blick und setzen sich mit komplexen Fragen der Identität, Ästhetik und Kunstgeschichte auseinander; Kurator der Ausstellung ist der renommierte Schriftsteller, Journalist und Kunstexperte Ekow Eshun. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr (ab März bis 18 Uhr); nähere Informationen bei der Kunsthalle Krems unter 02732/908010, e-mail office @ kunstmeile.at und www.kunsthalle.at.

Ebenfalls morgen, Freitag, 18. November, wird um 19 Uhr in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen an der Thaya eine Ausstellung von Peter Newrkla und Brigitte Weinrich eröffnet, die mit ihren Bildern und Keramiken „Organische Geschichten“ erzählen. Ausstellungsdauer: bis 18. Dezember; Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei der Kunst.Galerie.Waldviertel unter 0664/1310123, e-mail info @ kunst-galerie-waldviertel.at und www.kunst-galerie-waldviertel.at.

Morgen, Freitag, 18. November, lädt auch die Amethyst Welt Maissau zu einer „Langen Nacht der Edelsteine“: Von 17 bis 22 Uhr stehen dabei u. a. Edelstein- und Mineralienvorträge, ein „Open House“ im Edelsteinhaus bei reduziertem Eintritt und ein vergünstigtes „Late Night Shopping“ im größten Edelsteinshop Österreichs auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02958/84840-0, e-mail office @ amethystwelt.at und www.amethystwelt.at.

Am Samstag, 19. November, wird um 19 Uhr, musikalisch begleitet von Jiři Sycha an der Violine, in der Kunstfabrik Groß Siegharts die Ausstellung „Stern unter Sternen / Hvĕzda mezi hvĕzdami“ eröffnet. Petr Benda, Peter Berger, Günther Gross, Ivo Holán, Antonín Kanta, Heidi Koubek, Václav Kyselka, Jana Mikysková, Bořivoj Pejchal, Eufrosina Săbiescu, Elisabeth Springer, Jaroslav Svoboda, Mirka Špačková, Zdeněk Šplíchal, Miroslav Štěpánek, Myriam Urtz, Jana Vlková, Dita Vomelová, Monika Vosyková und Jana Zabloudilová nehen dabei in ihren Arbeiten auf das 300-Jahre-Jubiläum der Wallfahrtskirche St. Nepomuk in der tschechischen Stadt Žđár nad Sázavou Bezug. Ausstellungsdauer: bis 11. Dezember; Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Nähere Informationen bei den Galerien Thayaland unter 0699/18119220, e-mail presse @ galerien-thayaland.at und www.galerien-thayaland.at.

„Wein im Museum“ lautet das Motto am Samstag, 19. November, im Museum Traiskirchen, wo von 16 bis 20 Uhr u. a. eine Weinverkostung auf dem Programm steht. Nähere Informationen und Karten beim Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein Traiskirchen unter 0664/9174274 und e-mail presse @ twfv.at.

Im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya wird bei einem Erlebniswochenende am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr vermittelt, wie mit Feuerstein und Funkeneisen das Feuer beherrscht werden konnte. Nähere Informationen unter 02577/84180, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

„Grillparzer in Baden“ nennt sich ein Stadtspaziergang zum 150. Todesjahr des Dichters mit Christine Triebnig-Löffler, der am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr beim Grillparzer-Denkmal im Kurpark Baden startet. Auf Grillparzers Spuren geht es dann, begleitet von Zitaten aus Briefen und Werken seiner Zeit, quer durch die Stadt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Schließlich läuft noch bis 10. Februar 2023 in der Rathausgalerie in St. Pölten eine Ausstellung anlässlich des 65-Jahre-Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Kurashiki in Japan und St. Pölten mit Arbeiten von Studierenden der Kurashiki Universität für Wissenschaft und Kunst bzw. der NDU sowie Eva Riebler und Tim Gotschim. Öffnungszeiten: zu den Amtsstunden des Magistrats (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr, Dienstag von 7.30 bis 18 Uhr, Freitag von 7.30 bis 13 Uhr). Nähere Informationen bei der Kulturverwaltung St. Pölten unter 02742/333-2602, e-mail kultur @ st-poelten.gv.at und www.stadtmuseum-stpoelten.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse