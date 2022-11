Pfurtscheller erfreut über mehr Budget für sinnvolle und nachhaltige Maßnahmen im Interesse von Frauen und Mädchen in Österreich

ÖVP-Frauensprecherin dankt Frauenministerin für neuerliche Erhöhung des Frauenbudgets

Wien (OTS) - "Sehr erfreut" zeigte sich ÖVP-Frauensprecherin Abg. Elisabeth Pfurtscheller in der Budgetdebatte zum Budget für Frauen, Jugend und Familie über die neuerliche Erhöhung des Frauenbudgets und dankt in diesem Zusammenhang vor allem Frauenministerin Susanne Raab, die sich stark und erfolgreich dafür eingesetzt habe, dass dieses Budget heuer wieder höher sei als im vorigen Jahr, nämlich um 32 Prozent. "Dieses Geld wird sinnvoll und nachhaltig für die Frauen und Mädchen in Österreich eingesetzt", führte Pfurtscheller in der Folge aus:

Für die bessere finanzielle Ausstattung der Mädchen- und Frauenberatungsstellen gibt es ein Plus von 15 Prozent, das sind 33 Prozent mehr Unterstützung seit 2020. "Frauen und Mädchen sollen wissen, dass sie sich an diese eigens dafür eingerichteten Beratungsstellen wenden können, wenn sie in Nöten sind. Dort werden sie gut beraten und versorgt."

Gestärkt wird auch der Gewaltschutz – die Gewaltschutzzentren werden weiterhin ausfinanziert. Pfurtscheller betont, "wie wichtig es ist, dass die Niederlassungen gerade auch in den Bundesländern gut ausgestattet sind."

Die Stärkung der Gleichstellung und Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen ist ein weiteres wichtiges Anliegen: "Wir alle müssen Verantwortung dafür übernehmen, dass unsere Mädchen und Frauen in Österreich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie sollen finanziell, wirtschaftlich und vor allem auch mental in der Lage sein, sich gegen jene Männer wehren zu können, die mit Frauen nicht auf Augenhöhe umgehen können. Jeder Euro dafür ist wichtig und gut investiert. Denn er vermehrt sich mit dem Erfolg, den wir dadurch erzielen können", ist Pfurtscheller überzeugt.

In diesem Sinne sei es auch begrüßenswert, dass die Gleichbehandlungsanwaltschaft nun mit mehr Geld und zwei zusätzlichen Planstellen ausgestattet werden kann – "eine langjährige Forderung wird damit erfüllt."

"Mir ist das Empowerment von Frauen sehr wichtig", tätigte die ÖVP-Frauensprecherin einen "herzlichen Aufruf an alle, in diese Stoßrichtung zusammenzuarbeiten, damit Österreich weiterhin ein gutes Land für Frauen und Mädchen sein kann." (Schluss)

