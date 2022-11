FPÖ – Seidl: Hackers Untätigkeit geht auf Kosten der Gesundheit

SPÖ-Stadtrat muss endlich echten Reformwillen zeigen - oder zurücktreten!

Wien (OTS) - „Die Untätigkeit und der Unwillen zu Reformen von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker geht mittlerweile auf Kosten der Gesundheit unserer Kinder. Wenn er seinen Job nicht mehr machen mag, dann soll er endlich zurücktreten und jemand Fähigerem Platz machen“, ärgert sich der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher, LAbg. Wolfgang Seidl. Es fehlen in der ganzen Stadt Kinderärzte – im niedergelassenen Bereich sowie in den Spitälern. Bei der Führung des WIGEV stoßen Ärzte, die mit Verbesserungsvorschlägen kommen, auf taube Ohren. Wer sich doch öffentlich äußert, dem wird unterstellt, eine Schmutzkübelkampagne zu fahren. Die Konsequenzen spüren die kleinen Patienten, die stundenlang in Ambulanzen ausharren oder wochenlang auf einen Termin bei einem Kinderarzt warten müssen, weil es schlicht zu wenig Kapazitäten gibt. „Hier wird das Versagen von Hacker einmal mehr deutlich. Er ist schließlich der Letztverantwortliche, kümmert sich aber um schlicht nicht darum, dass es endlich zu deutlichen Verbesserungen kommt. Stattdessen werden Ärzte von ihm und seinen WIGEV-Helfern noch an den Pranger gestellt und verunglimpft.“, ist Seidl überzeugt. Der Freiheitliche verlangt endlich eine vernünftige Reform des Wiener Gesundheitssystems, da sich, Medizinern zu Folge die Situation noch weiter zuspitzen wird.

