Umweltmanagement im Brüderkrankenhaus

Mit Recycling von Narkosegas und Screening von Speiseabfällen spart man im Brüderkrankenhaus Wien über 33 % CO2-Emissionen.

Wien (OTS) - Das Krankenhaus der Barmherigen Brüder in Wien hat zum zweiten Mal in Folge die EMAS-Urkunde für erfolgreiche Maßnahmen zum Umweltschutz und seine praxistauglichen Lösungen zur Reduktion von Umweltbelastungen verliehen bekommen. Das EMAS-Gütesiegel der Europäischen Union gilt weltweit als das anspruchsvollste System für nachhaltiges Umweltmanagement. Hinter dem Zertifikat stehen zahlreiche Anstrengungen des Krankenhauses, um den Bedarf an Wasser, Energie und anderen Ressourcen zu verringern und einen effizienten Einsatz zu gewährleisten.

Seit vielen Jahren stehen Umwelt- und Klimaschutz im Krankenhaus weit oben auf der Agenda. Mit der Entscheidung ein Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) einzuführen, hat mit der ersten Zertifizierung im Jahr 2020 eine neue Phase des aktiven Umwelt- und Klimaschutzes begonnen. Seitdem wurden auch viele umweltrelevante Prozesse und Aktivitäten kritisch hinterfragt, angepasst und weiter verbessert.

Bei der Umsetzung der Klima- und Umweltmaßnahmen lässt sich das Ordenskrankenhaus permanent über die Schulter schauen. Gerade fand im Krankenhaus das sogenannte „EMAS-Überwachungsaudit“ statt. Dabei bestätigten die beiden Auditoren der quality austria das Umweltmanagementsystem und unterzeichneten die aktuelle Umwelterklärung des Krankenhauses.

Vielfältige Maßnahmen mit großer Wirkung



Durch regelmäßige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten wird das Gebäude energetisch saniert und das Krankenhaus an das Fernwärmenetz der Stadt Wien angeschlossen. Seit 2013 setzen wir auch in zahlreichen weiteren Bereichen Projekte zugunsten der Nachhaltigkeit um:

Verringerung des Treibstoffverbrauchs um - 12,65%

um Stromverbrauch minus 37.956 kWh oder -0,74%

minus 37.956 kWh oder Einsparung von CO2 Emissionen von 702.853 kg oder -33,12%

Emissionen von 702.853 kg oder Wiederaufbereitung von Narkosegas

von Verringerung von Speiseabfällen von -35 %

von Für die Spülungen der Toilettenanlagen und für die Bewässerung des Gartens wird kein Trinkwasser verwendet



Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenskultur



Dir. Ivan Jukic, MAS, Gesamtleiter vom Krankenhaus, erklärte anlässlich der EMAS-Re-Zertifizierung: „Es geht um Achtsamkeit gegenüber verschwenderischem Verbrauch, um eine stetige Verbesserung des Umwelthandelns im Sinne einer verantwortungsbewussten Entwicklung unserer Gesellschaft durch nachhaltiges Wirtschaften im eigenen Handlungsbereich. Es geht aber auch darum, das Bewusstsein und die Sensibilität zu verändern – für alle Mitarbeitenden.“

„Die Werte des Ordens – Hospitalität, Verantwortung, Qualität, Respekt und Spiritualität – sind selbstverständlich Teil unserer Schöpfungsverantwortung“ erklärt Frater Saji Mullankuzhy, Prior des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien und Provinzial der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder. „Aus diesem mehrdimensionalen Ansatz entsteht ein umfassendes Konzept für Umweltschutz in allen unseren Einrichtungen!“



EMAS-Zertifizierung als Nachweis der Umweltorientierung



EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ist ein Instrument der EU, das Unternehmen und Organisationen jeglicher Betriebsgröße und Branche unterstützt, die eigene Umweltbilanz kontinuierlich zu verbessern. Die strenge EMAS-Zertifizierung muss man sich alle drei Jahre aufs Neue verdienen. Das EMAS-Überwachungsaudit wird durch externe Umweltgutachter*innen der Quality Austria durchgeführt.

