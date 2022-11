AVISO: PVA-Fachkongress „Forum Reha 2022“

Am Donnerstag, 24.11. und Freitag, 25.11. findet das diesjährige „Forum Reha“ der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) statt.

Wien (OTS) - Unter dem Titel: "Rehabilitation: individuell.zielorientiert.nachhaltig." stehen Innovationen und Aktuelles rund um die medizinische Rehabilitation im Fokus.

Als größter österreichischer Rehabilitationsträger bietet die PVA mit dem „Forum Reha 2022“ Vertreterinnen und Vertretern aus dem öffentlichen und privaten Bereich eine Plattform zum Austausch und zur Diskussion. Welche Rolle digitale Angebote in der Reha spielen, wie die richtigen Patient*innen zur richtigen Zeit in die richtigen Reha-Einrichtungen kommen, wie mit Post-COVID-Betroffenen umzugehen ist und viele weitere spannende Themen aus der Welt der medizinischen Rehabilitation werden beim „Forum Reha 2022“ in Wien erörtert.

Am zweiten Tag der Fachtagung stellt zusätzlich die Verleihung des erstmalig von der PVA ausgeschriebenen Posterpreises für Nachwuchswissenschafter*innen einen fixen Programmpunkt dar.

PVA-Fachkongress „Forum Reha 2022“

Datum: 24.11.2022, 08:00-18:00 Uhr und 25.11.2022, 08:30-13:20 Uhr

Ort: The Stage, Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Redner*innen: U.a.

Präsident MR Dr. Johannes Steinhart, ÖÄK

PVA-Obmann Peter Schleinbach

PVA-Generaldirektor Dr. Winfried Pinggera

PVA-Generaldirektor-Stv.in Mag.a Canan Aytekin

Videobotschaften:

Zweite NR-Präsidentin Doris Bures

Stadtrat Peter Hacker



