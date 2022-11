Samariterbund: Nicht auf die Kinder vergessen!

Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November 2022 fordert der Samariterbund konkrete Maßnahmen zum Schutz von Kindern.

Wien (OTS) - „Dem Samariterbund ist im Rahmen seiner sozialen Mission immer auch das Wohl der Kinder eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November 2022. „Die UN-Kinderrechte müssen in armen und reichen Ländern zur Anwendung kommen und medizinische Versorgung, Bildung sowie den Schutz vor Ausbeutung und Gewalt garantieren“, so Hundsmüller.

Bereits 1924 wurden vom Völkerbund internationale Kinderrechte gefordert, die ein körperliches und geistiges Wohlergehen, Zugang zu Bildung, Schutz vor Ausbeutung sowie Förderung und Unterstützung in Notsituationen sicherstellen.

„Von einer flächendeckenden Umsetzung ist man aber immer noch weit entfernt. Aktuell muss unbedingt auch auf den internationalen Fluchtrouten darauf geachtet werden“, so Hundsmüller.



Samariterbund hilft konkret

Mit der Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“, der Weihnachtsaktion „Spielen Sie Christkind“ und der Samariterjugend übernimmt der Samariterbund regelmäßig Verantwortung für die Schwächsten der Gesellschaft.

Mit Sozialmärkten in Niederösterreich und Wien, zwei „SamLa kids“-Second-Hand-Shops im Burgenland sowie drei „LernLEO“-Nachhilfe-Einrichtungen in Wien ist der Samariterbund für viele Kinder und Jugendliche eine wichtige Unterstützung im Alltag.

Außerdem bieten die Samariterinnen und Samariter in Tirol eine ambulante Familienbetreuung, in Kärnten sogar eine Familien-Intensivbetreuung. Dadurch können Kinder, Jugendliche und Eltern in Krisen begleitet und sinnvoll unterstützt werden, um Eskalationen zu verhindern.



Stiftung „Fürs Leben“

Im Jahr 2006 hat der Samariterbund die Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ gegründet. Sie hilft von Armut betroffenen Familien, die medizinische Zusatzkosten für ihre Kinder nicht selbst tragen können. Oft scheuen Eltern aus Angst vor möglichen Extrakosten den Besuch beim Arzt, weil nicht alle Therapien von öffentlichen Leistungsträgern gedeckt sind. Die Stiftung „Fürs Leben“ zeigt, dass diese Kinder nicht allein in ihrer Not sind.

Alle Informationen zur Stiftung: www.fuersleben.at

Aktion „Spielen Sie Christkind“

Auch heuer findet wieder die Weihnachts-Aktion „Spielen Sie Christkind“ von Samariterbund und Österreichischer Post AG statt, bei der Tausende Pakete an sozial benachteiligte Kinder kostenlos verschickt werden. Die Weihnachtspackerln werden von der Samariterjugend sowie haupt- und ehrenamtlichen Samariterinnen und Samaritern rund um Weihnachten in ganz Österreich an Kinder in Armut verteilt.

Alle Informationen zur Aktion: www.samariterbund.net/christkind

„Gerade in Zeiten, in denen es an sozialer Wärme mangelt und die Zahl der sozial benachteiligten Familien in Österreich steigt, dürfen wir den Kindern nicht das Gefühl geben, dass niemand hilft. Wir müssen ihnen Hoffnung und Freude schenken sowie Sicherheit, sozialen Zusammenhalt und Bildung garantieren“, so Hundsmüller abschließend.



