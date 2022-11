Grüne Wien/Spielmann: Wiener Equal Pay Day – Frauen in Wien arbeiten ab morgen 44 Tage gratis

Diesjähriger Gender Pay Gap bildet Effekte der Coronakrise ab – Grüne Wien fordern moderne Elternkarenz- & Elternteilzeit-Modelle sowie 35-Stunden-Woche

Wien (OTS) - Die Wienerinnen arbeiten dieses Jahr 44 Tage gratis: Der Wiener Equal Pay Day findet heuer am 18. November statt und ist im Vergleich zum Vorjahr um 3 Tage nach vorne gerückt. "Wir können uns über diesen Rückgang nicht freuen, weil der diesjährige Gender Pay Gap aus den Zahlen 2020 berechnet wird und somit die Effekte der Coronakrise abbildet", sagt Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien, und sagt weiter:

"Wir wollen anlässlich des Wiener Equal Pay Days darauf aufmerksam machen, dass vor allem Frauen von der Coronakrise hart getroffen wurden. Frauen haben nicht nur öfter ihren Job verloren, sie haben auch öfter kein Geld oder um 16 Prozent weniger Geld aus AMS-Bezügen erhalten als Männer."

Der Gender Pay Gap errechnet sich aus den durchschnittlichen Jahresbruttobezügen der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten. Der Bezirk, der den größten Gender Pay Gap aufweist, ist die Innere Stadt mit satten 31,4 Prozent und der mit dem geringsten Gap ist die Brigittenau mit 3,8 Prozent. Das könnte damit zusammenhängen, dass der 1. Bezirk einer der reichsten und der 20. Bezirk einer der ärmsten Bezirke ist.



Für ganz Wien beträgt der Gender Pay Gap 12 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr hat er sich um 0,8 Prozent verkleinert. "Das liegt aber nicht daran, dass Frauen besser verdienen, sondern daran, dass vor allem Frauen ihre Vollzeitjobs verloren oder wegen Betreuungspflichten in den harten Lockdowns aufgegeben haben", so Spielmann.

Krisen wie die Corona-Pandemie wirken sich unterschiedlich auf Frauen und Männer aus. Einer der Effekte ist, dass sich der Gender Pay Gap verkleinert: Es hat sich gezeigt, dass vor allem Gutverdienerinnen ihre Vollzeitbeschäftigung in der Coronakrise behalten haben, während Frauen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, eher ihre Vollzeitanstellung verloren haben. Dadurch ergibt sich eine positive Verzerrung des Gender Pay Gaps.



Männer haben auch wesentlich mehr von der Kurzarbeit profitiert. Und nicht zuletzt haben Frauen täglich um 4 Stunden mehr Care-Arbeit geleistet als Männer. Daher setzen sich die Grünen für moderne Elternkarenz- und Elternteilzeit-Modelle ein, wie auch für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr.

Seit Jahren fordern die Grünen in Wien, dass die Stadt in ihrem Wirkungsbereich die Vollzeiterwerbsarbeit von 40 bzw. 38,5 Stunden auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich reduziert. Von einer Arbeitszeitverkürzung profitieren Frauen insbesondere, weil sie überdurchschnittlich viel Teilzeit arbeiten. Zuletzt waren 92 Prozent der Teilzeitbeschäftigten bei der Stadt Wien Frauen und nur 3 Prozent Männer. "Die Arbeitszeitverkürzung bedeutet für viele weibliche Beschäftigte eine de facto Lohnerhöhung, da sie in Folge entweder als Vollzeitarbeitende eingestuft sind oder sich der Gap zur Vollzeitarbeit verringert. Das stellt auch eine Absicherung gegen Altersarmut dar", betont Spielmann.



Die Grünen setzen sich auf Bundesebene außerdem dafür ein, dass Unternehmen ab 35 Personen verpflichtet werden Einkommensberichte transparent einzuführen. Gibt es in einem Unternehmen eine ungleiche Bezahlung aufgrund des Geschlechts, so sollen die Arbeitgeber:innen verpflichtet werden, Maßnahmen zur Beseitigung des Gender Pay Gaps in der eigenen Firma zu setzen. "Im Sinne der Gerechtigkeit muss die ÖVP endlich handeln und ihre Blockadepolitik beenden", so Spielmann abschließend.

