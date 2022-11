PK-ERINNERUNG: Ein Exodus der 24-Stunden-Betreuerinnen zeichnet sich ab

Wien (OTS) - Wir erlauben uns, die Vertreter der Medien nochmals auf die Pressekonferenz der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien für morgen, Freitag, zum Thema



„24-Stunden-Betreuerinnen: Wir sind schon so lange für Österreich da - warum kümmert sich die Politik nicht um uns?“

aufmerksam zu machen.



Ihre Gesprächspartner:

- Mag. Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und

Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien (Moderation)

- Andreas Herz, MSc, Obmann des Fachverbandes Personenberatung und Personenbetreuung in der WKO

- Bibiana Kudziova, Berufsgruppensprecherin Personenbetreuung in der

Wirtschaftskammer Wien

- Iveta Erceyova, Personenbetreuerin

- Ramona Daradics, Personenbetreuerin

- Velislava Kirova, Personenbetreuerin

- Monika Kovacs, Personenbetreuerin

- Snejzana Krachler, Personenbetreuerin

- Anna Tadrzak, Personenbetreuerin

- Dr. jur. Mario Tasotti, Expertenvertreter und Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Wann: Freitag, 18. November 2022, 10.00 Uhr

Wo: Haus der Wiener Wirtschaft, Saal 5, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

