Westfield Weihnachtsstudie 2022: Gutscheine eindeutig Lieblingsgeschenk der Österreicher

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit gewinnt auch beim Weihnachtseinkauf an Bedeutung.





Gutscheine, Spielwaren und Bücher sind die Top 3 Geschenke: Das Marktforschungsinstitut INTEGRAL hat im Auftrag von Unibail-Rodamco-Westfield – Betreiber der Shopping-Center Westfield Shopping City Süd und Westfield Donau Zentrum – eine Repräsentativstudie zum Thema „Weihnachten“* durchgeführt.





Stationärer Handel erlebt Aufschwung: Mehr als acht von zehn Käufer*innen (84%) wollen die Weihnachtseinkäufe heuer wieder lieber im stationären Handel (Geschäfte vor Ort und Einkaufszentren) erledigen.

Österreich ist Gutscheinland. Fast die Hälfte der Österreicher:innen die heuer Weihnachtsgeschenke besorgen wollen, schenken Gutscheine (43%), mit einigem Abstand dahinter kommen Spielzeuge (30%), Bücher (27%) und auf Rang vier Bargeld (22%). Während Frauen beim Schenken deutlich öfter als Männer an Deko-Artikel, Spielwaren, Kosmetika, Parfüm sowie Bücher denken, verschenken Männer gerne Sport- und Freizeitausrüstung. Interessante Unterschiede sind zwischen den Altersgruppen zu beobachten: Während Gutscheine in allen Altersgruppen klar die Spitzenposition einnehmen, liegen auf Rang Zwei bei den jungen Käufer:innen (16-29 Jahre) Sport und Freizeitausrüstung, bei den 30 bis 49-Jährigen Spielwaren und bei der ältesten Generation (50-75 Jahre) Bargeld. Beschenkt werden traditionell vor allem Familienmitglieder, insbesondere Ehe- oder Lebenspartner sowie Kinder. Mehr als jeder Dritte (37%) will auch Freunde beschenken, jeder Fünfte (22%) will sich selbst etwas gönnen. Passend zur Gutschein-Affinität der heimischen Bevölkerung setzen die beiden größten österreichischen Einkaufszentren auf die hauseigene Westfield Gutscheinkarte. Bis 27. November 2022 gibt es im Zuge der Weihnachtsaktion fünf Prozent Rabatt bei einem Onlineeinkauf im Webshop und einem Einkaufswert von mindestens 50 Euro. Alle Beschenkten können sich über eine riesige Auswahl von über 450 Marken in beiden Centern freuen. Gebrauchte Gutscheinkarten kann man an den Rezeptionen in beiden Centern zurückgeben. Diese werden anschließend ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt.



Der Weihnachtseinkauf wird heuer jedenfalls nicht dem Zufall überlassen: 14 Prozent der Käufer:innen planen ihre Weihnachtsgeschenke früher als in den Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie zu besorgen. Einen signifikanten Unterschied gibt es bei den Altersgruppen. Jüngere Befragte (16-29-Jährige) lassen sich mit dem Weihnachtshopping tendenziell länger Zeit und kaufen später ein. Im Schnitt liegt das geplante Budget unter Käufer:innen von Weihnachtsgeschenken heuer bei rund 320 Euro.

Nachhaltigkeit gewinnt auch beim Weihnachtsshopping zunehmend an Bedeutung

Das Thema Nachhaltigkeit und das Bewusstsein für einen ressourcenschonenden Umgang scheint nun auch beim Thema Weihnachtsshopping angekommen zu sein. Beinahe die Hälfte (41%) der Käufer:innen sagen, dass sie zumindest meistens darauf achten, ihre Geschenke in Geschäften zu kaufen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Damit sind Geschäfte gemeint, die beispielsweise Energiesparmaßnahmen setzen, Verpackungsmaterial reduzieren oder ökologische Alternativen anbieten. Dieser Entwicklung tragen die beiden Westfield Center bereits seit einigen Jahren Rechnung und erweitern laufend ihr Nachhaltigkeits- und Energiesparmaßnahmen (Reduzierung Beleuchtung, Photovoltaikanlage, Thermische Sanierung, Müllvermeidungskonzepte etc.). In der Westfield Shopping City Süd wird ganz aktuell in Kürze auch wieder die sogenannten Design Stage zu Gast sein. Von 1. bis einschließlich 30. Dezember gibt es dort kreative und nachhaltige Produkte und Geschenkideen von österreichischen Designer:innen zu kaufen.

Der stationäre Handel erlebt wieder einen Aufschwung

Mehr als acht von zehn Käufer:innen (84%) wollen die Weihnachtseinkäufe heuer wieder lieber im stationären Handel (Geschäfte vor Ort und Einkaufszentren) erledigen, knapp sechs von zehn wollen auch online einkaufen. Jeder Fünfte (21 %) plant sogar heuer wieder häufiger in Geschäften einkaufen zu wollen. Der Einkauf im stationären Handel punktet gegenüber dem Einkauf im Online-Shop vor allem durch das persönliche Erlebnis – das heißt die Möglichkeit, das Produkt vor Ort anzusehen, anzufassen und ausprobieren zu können. Für mehr als ein Viertel der Käufer:innen spricht die persönliche Beratung für einen Kauf vor Ort.



Treiber für die Präferenz von Einkaufzentren sind laut Studie die kurzen Wege zwischen den Geschäften, die höhere Produkt- und Markenvielfalt unter einem Dach sowie die Witterungsunabhängigkeit. Besonders die jüngere Generation – 16 bis 29 Jahre – sowie Familien mit Kindern weisen eine überdurchschnittliche Affinität für das Weihnachts-Shopping in Einkaufzentren auf.



*Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut INTEGRAL befragte im Rahmen der aktuellen Online-Studie von Mitte Oktober bis Anfang November n=1.000 Personen repräsentativ für die österreichische Bevölkerung im Alter von 16 bis 75 Jahren zu ihren persönlichen Weihnachtsshopping-Plänen.





