TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Eskalation vertagt", von Floo Weißmann

Ausgabe vom Donnerstag, 17. November 2022

Innsbruck (OTS) - Der Zwischenfall in Polen hängt mit massiven russischen Luftangriffen zusammen. Er macht deutlich, wie schwierig es ist, den Ukraine-Konflikt einzugrenzen. Solange der Krieg andauert, besteht immer das Risiko einer Ausweitung.

Europa ist einer weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt knapp entgangen. Wären russische Raketen in Polen eingeschlagen, hätten EU und NATO scharf reagieren müssen. Gestern war aber die Rede von verirrten ukrainischen Abwehrraketen. Das reduziert die Brisanz des Zwischenfalls und belohnt die relativ besonnene erste Reaktion der führenden westlichen Politiker.

Das Aufatmen gilt jedoch nicht für die Ukraine, denn diese hat am Dienstag tatsächlich eine Eskalation erlebt. Russ­lands Luftangriffe auf die Infrastruktur sollen die bisher schwersten gewesen sein. Binnen Stunden wurden zehn Millionen Menschen – laut Angaben aus Kiew – quasi in die Dunkelheit gebombt. Russland trägt damit auch Verantwortung für den Zwischenfall in Polen. Ohne die Not der Ukrainer, sich gegen die Raketen zu wehren, wäre es nicht dazu gekommen.

Das Bombardement war nicht allein besonders folgenschwer, sondern auch dreist. Denn erstens stellen systematische Angriffe auf nichtmilitärische Ziele ein Kriegsverbrechen dar. Zweitens tagte zur gleichen Zeit der G20-Gipfel auf Bali, der Russlands Aggression überraschend deutlich verurteilte. Man muss annehmen, dass das Timing kein Zufall war: Mit den Raketen teilte Russland den Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Länder unmissverständlich mit, was es von ihrer Mahnung und ihren Sorgen um die globalen Folgen des Krieges hält. Und die Ukraine wurde nach der Befreiung von Cherson daran erinnert, dass sie es mit einem an Zerstörungskraft überlegenen Gegner zu tun hat.

Ohne westliche Unterstützung würde die Ukraine wahrscheinlich nicht mehr existieren. Die Führung in Kiew hat eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, jede Entwicklung im Krieg zu nutzen, um Druck auf die Verbündeten auszuüben, damit diese weiter Waffen, Geld und sonstige Hilfe schicken. Angesichts des Überlebenskampfes wäre es geradezu fahrlässig, das nicht zu tun.

Nach den Einschlägen in Polen hat Kiew zunächst mit dem Finger auf Russland gezeigt und einen NATO-Gipfel gefordert. Aber die Ukraine ist der einzige Akteur in diesem Konflikt, der ein Interesse daran haben kann, den Westen stärker in den Krieg hineinzuziehen. Dieser versucht weiterhin, am Grat zwischen Hilfe zur Selbstverteidigung und aktiver Beteiligung nicht abzustürzen.

Der Zwischenfall in Polen macht deutlich, wie schwierig es ist, den Konflikt einzugrenzen. Solange der Krieg andauert, kann es jederzeit zu einer Eskalation kommen, die seine bisherigen Grenzen sprengt. Entweder beabsichtigt – etwa durch eine russische Führung, die ihre Felle davonschwimmen sieht – oder unbeabsichtigt durch Irrtümer und Missverständnisse.





