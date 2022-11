COUR Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Genentech, GSK und Idorsia Pharmaceuticals als Hauptredner beim Veeva Commercial Summit, Europa

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mehr als 1.000 Innovatoren aus den Bereichen Vertrieb, Medizin und Marketing kommen zusammen, um Strategien für die Zukunft des digitalen Engagements in der Biowissenschaft auszutauschen

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass führende Vertreter von COUR Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Genentech, GSK und Idorsia Pharmaceuticals als Hauptredner auf dem Veeva Commercial Summit 2022, Europa, der vom 28. bis 30. November 2022 in Madrid stattfindet, auftreten werden. Globale Biowissenschaftsexperten kommen zusammen, um sich darüber auszutauschen, wie die Branche die digitale Einbindung von hoch qualifizierten Angehörigen der Gesundheitsberufe (HCP) vorantreibt und um die sich entwickelnde Rolle von Daten, Inhalten und Einbindung bei der Verbesserung der Omnichannel Customer Journey zu erkunden.

Die Eröffnungsrede wird von Malcolm Crooks, Chief Operating Officer bei COUR Pharmaceuticals, gehalten. „Da sich der Schwerpunkt unserer Branche auf Spezialmedikamente verlagert, die eine präzise Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Gesundheitswesens erfordern, ist eine Beschleunigung der digitalen Exzellenz für alle unerlässlich", erklärte Crooks. „Zukunftsorientierte kaufmännische Teams, die Software und Daten strategisch einsetzen, sorgen auch in Zeiten wirtschaftlichen Drucks für kontinuierliche Effizienzsteigerungen."

Führende Persönlichkeiten aus der Biopharmazie werden die mehr als 100 Vorträge über Trends in den Bereichen Vertrieb, Medizin und Marketing leiten, darunter:

Boehringer Ingelheim spricht über die Implementierung einer modularen Content-Strategie, um Omnichannel-Kundenerlebnisse zu verbessern und die Effizienz von Inhalten zu steigern.

spricht über die Implementierung einer modularen Content-Strategie, um Omnichannel-Kundenerlebnisse zu verbessern und die Effizienz von Inhalten zu steigern. GSK erklärt, wie die Nutzung von Echtzeit-Kundeninformationen den Außendienstteams hilft, besser abgestimmte und individuellere Leistungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft zu erbringen.

erklärt, wie die Nutzung von Echtzeit-Kundeninformationen den Außendienstteams hilft, besser abgestimmte und individuellere Leistungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft zu erbringen. Genentech spricht über die Schaffung sinnvoller und konsistenter Kundenerfahrungen für bessere Patientenergebnisse.

spricht über die Schaffung sinnvoller und konsistenter Kundenerfahrungen für bessere Patientenergebnisse. Idorsia Pharmaceuticals teilt mit, wie man mit einer unternehmensweiten Datengrundlage, die Analysen für Einblicke und Maßnahmen im Feld liefert, globale kommerzielle Exzellenz vorantreiben kann.

„Der Wandel in der Omnichannel-Erfahrung, in der Kundenintelligenz und in der Analytik hat den Weg für ein sinnvolleres Engagement von Angehörigen der Gesundheitsberufe geebnet", erklärt Chris Moore, President von Veeva Europe. „Es ist eine Ehre, so viele Biopharma-Visionäre aus unserer Kunden-Community zusammenzubringen, um Kontakte zu knüpfen und sich darüber auszutauschen, wie sie ihre Geschäftsstrategien vorantreiben."

Auf der Veranstaltung wird Veeva die europäischen Ergebnisse seines neuesten Veeva Pulse Field Trends Report mitteilen – der umfassendste Branchen-Benchmark zum Engagement von Angehörigen der Gesundheitsberufe von mehr als 80 % der kommerziellen Biopharma-Außendienstteams weltweit.

Der Veeva Commercial Summit ist eine der größten Zusammenkünfte von Führungskräften aus dem Bereich Life Sciences in Europa. Die dreitägige Konferenz lädt Vertriebs-, Medizin- und Marketingteams ein, Ideen auszutauschen und sich mit Fachkollegen zu vernetzen. Das diesjährige Thema der Veranstaltung unterstreicht, wie digitale Exzellenz Unternehmen dabei hilft, die Kundenbindung im Bereich Life Sciences zu verbessern. Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche können sich hier anmelden.

