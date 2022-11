Ausgestattet für mehr: Vermeer wählt Syncron zur Optimierung seiner Preisgestaltung auf weltweitem Ersatzteilmarkt

Atlanta (ots/PRNewswire) - Der weltweit tätige Hersteller von Industrie- und Landwirtschaftsmaschinen nutzt Syncron Price zur Optimierung der Preisgestaltung für Ersatzteile und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Syncron hat heute bekannt gegeben, dass sich die Vermeer Corporation, ein weltweit tätiger Hersteller von Industrie- und Landwirtschaftsmaschinen, für Syncron Price entschieden hat, um die Preisgestaltung zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Angesichts der Bedeutung, die der Sicherung der besten Preise für seine Kunden zukommt, hat Vermeer erkannt, dass seine Preisgestaltung noch optimiert werden kann. „Vor der Zusammenarbeit mit Syncron war unser Preissystem sehr komplex, verursachte Unsicherheiten in den Daten und war nur bedingt in großem Maßstab einsetzbar", erklärte Philip Egging, Leiter des Ersatzteilgeschäfts bei Vermeer. „Wir suchten eine sofort einsatzfähige Lösung für die Preisgestaltung von Teilen, die sich auf den Ersatzteilmarkt spezialisiert hat, von sehr wettbewerbsfähigen bis hin zu geschützten Teilen, die es uns ermöglicht, unseren Ansatz für ein proaktives Management von Teilevolumen und -strategien zu verbessern."

Mit Syncron kann Vermeer mehrere Preisstrategien für eine breitere Palette von Teilen umsetzen. Syncron Price ist als Branchenführer anerkannt und nutzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um bisher nicht erkannte Preisgestaltungsmöglichkeiten zu erkennen, die das Verkaufsvolumen, den Umsatz und die Service-Rentabilität im Ersatzteilgeschäft maximieren.

Darüber hinaus bietet Syncron Price fortschrittliche Analysen zur Erfassung und Auswertung von Daten über die Preiselastizität, die Kundennachfrage, den Marktwert von Ersatzteilen und die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Es nutzt die Automatisierung, um die Preisgestaltung für Massen- und Neuteile zu optimieren, und ermöglicht es den Benutzern, verschiedene Szenarien zu simulieren, um die marginalen Auswirkungen für alle Beteiligten nachzuvollziehen.

„Die Komplexität der sich verändernden Märkte und der Lieferkette kann es für Hersteller, Händler und Lieferanten besonders schwierig machen, die Preise für Ersatzteilprodukte genau zu bestimmen", erklärte Anneliese Schulz, Chief Revenue Officer bei Syncron. „Syncron Price ermöglicht Unternehmen wie Vermeer die effiziente Durchführung kritischer Preismanagementprozesse und verbessert die Preisgestaltung unter Berücksichtigung der Komplexität und der Besonderheiten des Ersatzteil- und Servicegeschäfts."

Syncron Price ist ein wesentlicher Bestandteil der Syncron Connected Service Experience (CSX) Cloud, einer KI- und ML-gesteuerten Plattform, die Herstellern und Service-Organisationen hilft, ihren Ansatz für das Service Lifecycle Management (SLM) von Anfang bis Ende umzugestalten.

Weitere Informationen zu Syncron Price finden Sie auf syncron.com/price.

Informationen zu Syncron

Syncron ermöglicht es führenden Herstellern und Händlern, von der neuen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren. Wir verbessern die Rentabilität des Sekundärmarktgeschäfts, optimieren das Betriebskapital, erhöhen die Kundentreue und ermöglichen erfolgreich den Übergang zu serviceorientierten Geschäftsmodellen. Mit branchenführenden Investitionen in KI und ML bietet Syncron das erste innovative, von Kunden unterstützte, durchgängige Portfolio intelligenter SLM-Lösungen. Unsere Lösungen, die auf unserer CSX-Plattform bereitgestellt werden, umfassen die Verwaltung von Ersatzteilbeständen, Preisen, Garantien, Serviceverträgen und Außendienst. Bekanntlich vertrauen die weltweit führenden Marken auf Syncron, den größten, in Privatbesitz befindlichen Weltmarktführer für intelligente SLM-Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie auf syncron.com.

Informationen zu Vermeer

Als führender Hersteller von Industrie- und Landwirtschaftsmaschinen stattet die Vermeer Corporation ihre Kunden aus verschiedenen Branchen aus, darunter Tiefbau, Infrastruktur, Tagebau, Baumpflege, Umweltschutz und Landwirtschaft. Neben dem Hauptsitz in Pella im US-Bundesstaat Iowa verfügt Vermeer über regionale Niederlassungen in den Niederlanden, Brasilien und Singapur, sowie über weitere Produktionsstätten in South Carolina, Florida und South Dakota in den USA, in den Niederlanden und in Tianjin, China, außerdem über mehr als 600 Händler in aller Welt. Vermeer ist seit 1948 in Familienbesitz und arbeitet mit einem engagierten Team von fast 4.000 Fachleuten an der Entwicklung, dem Bau und der Betreuung von Anlagen, die die Menschen mit dem Nötigsten versorgen, die natürlichen Ressourcen bewirtschaften und die Gemeinden ernähren und versorgen. Weiteres erfahren Sie auf vermeer.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syn cron_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ausgestattet-fur-mehr-vermeer-wahlt-syncron-zur-optimierung-seiner-preisgestaltung-auf-weltweitem-ersatzteilmarkt-301680415.html