Berlakovich: Landwirtschaftsbudget steht für Ernährungssicherheit

Zahlreiche Maßnahmen sichern Wettbewerbsfähigkeit unserer Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) - "Corona hat den Hunger in der Welt verstärkt, und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Situation dramatisch verschärft. Weltweit sind rund 400 Millionen Menschen auf Getreide aus der Ukraine und der Region angewiesen. Von drei Broten in Afrika stammen zwei aus der Ukraine. Daher müssen wir über die Ernährungssicherheit in der Welt diskutieren. Das Landwirtschaftsbudget stärkt die Versorgungssicherheit in Österreich", unterstreicht heute, Mittwoch, ÖVP-Regionalsprecher DI Nikolaus Berlakovich bei der Budgetdebatte zum Kapitel Landwirtschaft.

"Die Regierung setzt zahlreiche Maßnahmen, um die Bauern zu unterstützen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben und weiterhin hoch qualitative Lebensmittel produzieren können. Für Direktzahlungen werden 2023 rund 579,6 Millionen zur Verfügung gestellt", so Berlakovich. Er verweist zudem auf das Versorgungssicherungspaket in Höhe von 110 Millionen und den Stromkostenzuschuss für die Landwirtschaft als wichtige Entlastungen für die Bäuerinnen und Bauern.

Österreich habe selbst genug Lebensmittel, müsse aber auch dafür Sorge tragen, mehr Regionen in der Welt mit Lebensmitteln zu versorgen, wenn die Ukraine und Russland ausfallen. "Umweltschutz und Biodiversität sind wichtig und müssen weiterhin Schwerpunkte sein. Gleichzeitig sollen die Bauern aber auch Lebensmittel zu leistbaren Preisen produzieren können, um so die Lebensmittelversorgungssicherheit für andere Länder auch in Zukunft garantieren zu können", schließt Berlakovich. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at