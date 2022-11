SPÖ-Ecker: Dieses Budget ist ein Bremsklotz fürs Aus von chemisch synthetischen Pestiziden

SPÖ-Landwirtschaftssprecherin will Wege zu einer pestizidfreien Landwirtschaft

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker kritisiert in ihrer heutigen Rede zum Budget das Landwirtschaftsbudget als „Bremsklotz“ für die Reduktion von chemisch synthetischen Pestiziden – wie Glyphosat – auf den österreichischen Feldern. „Es ist schon erstaunlich, dass die Regierungsparteien hier so stark auf der Bremse stehen und in Brüssel jede Gelegenheit genutzt wird, um gegen weniger Gift auf den Feldern zu intervenieren“, sieht Ecker Landwirtschaftsminister Totschnig auf den Spuren seiner Vorgängerin, die sich als „treue Lobbyistin der Düngemittelkonzerne“ erwiesen habe. ****

Die SPÖ-Abgeordnete ist der festen Überzeugung, dass der herausfordernde Umstieg für die Bäuer*innen gelingen kann, wenn die budgetären Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Dazu fordert Ecker die Entwicklung einer Forschungsstrategie, um „Wege zu einer pestizidfreien Landwirtschaft“ zu finden. Das dies dringend nötig ist, belegt Ecker mit einer Probenahme unter EU-Abgeordneten: „Wenn wir uns ansehen, dass erst kürzlich in Haarproben von EU-Abgeordneten Rückstände von verbotenen Pestiziden gefunden wurden, sehen wir, wie vergiftet unser Ökosystem bereits ist.“ (Schluss) sd/lp

