AVISO: Donnerstag, 17.11., 8:15, Josefsplatz: “Bildung und Forschung werden zu Grabe getragen!”

Medienaktion des VSStÖ anlässlich des Budgetlochs der österreichischen Universitäten.

Wien (OTS) - Am 17.11. wird im Nationalrat das Zukunftsbudget beschlossen. Damit wird ein Budget beschlossen, das viel zu wenig Geld für Wissenschaft, Bildung und Forschung vorsieht. “Nach langer Krankheit ist es nun so weit: Die Wissenschaft in Österreich ist verstorben. Wir verabschieden uns damit auch von Bildung und Forschung”, so die Vorsitzende des VSStÖ, Hannah Czernohorszky.

Anlässlich dessen findet morgen Donnerstag, den 17.11.22 ab 8:15 Uhr, eine Trauerfeier vor der Nationalratssitzung am Josefsplatz statt.

Wann: 17.11.22, ab 8:15 Uhr

Wo: Josefsplatz, 1010 Wien







