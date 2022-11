Kinderrechte: Bedeutsam, beeindruckend, unerlässlich auch in Österreich

Überraschungsgast Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei gestriger Preisverleihung an den Menschenrechtsanwalt Wilfried Embacher

Zivilgesellschaftliches Engagement für Kinderrechte wurde mit einem Preis ausgezeichnet, der nach einem österreichischen Widerstandskämpfer benannt ist. Dies ist eine vielleicht ungewöhnliche, aber umso wichtigere Kombination, die – ebenso wie die Anwesenheit des Bundespräsidenten - die Bedeutung der Kinderrechte betont. Gerade in Zeiten wie diesen ist die Beachtung der in der österreichischen Verfassung verankerten Kinderrechte unerlässlich Ernst Berger, Netzwerk Kinderrechte Österreich

Wien (OTS) - Kinderrechte waren gestern ein großes Thema bei der Verleihung des Ferdinand Berger-Preises des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes an den Menschenrechtsanwalt Wilfried Embacher. Irmgard Griss, die Vorsitzende der ehemaligen Kindeswahlkommission, betonte in ihrer Laudatio das Engagement Embachers im Fall Tinas, deren Abschiebung nach Georgien schließlich als rechtwidrig erklärt worden war. Bundespräsident Van der Bellen war – wie auch Tina - als Überraschungsgast bei der Verleihung im Wiener Rathaus anwesend und twitterte danach: „Gestern hatte ich Gelegenheit, eine kluge junge Frau kennenzulernen, die mich sehr beeindruckt hat […] sie ist mutig für ihre Rechte eingetreten.“

"Zivilgesellschaftliches Engagement für Kinderrechte wurde mit einem Preis ausgezeichnet, der nach einem österreichischen Widerstandskämpfer benannt ist. Dies ist eine vielleicht ungewöhnliche, aber umso wichtigere Kombination, die – ebenso wie die Anwesenheit des Bundespräsidenten - die Bedeutung der Kinderrechte betont. Gerade in Zeiten wie diesen ist die Beachtung der in der österreichischen Verfassung verankerten Kinderrechte unerlässlich" , so Ernst Berger aus dem Leitungsteam des Netzwerks Kinderrechte Österreich.



Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte.

