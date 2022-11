Baumallee an der neuen L 148 in Wiener Neustadt

Pflanzung nunmehr abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Kürzlich setzten Landesrat Ludwig Schleritzko, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Klaus Schneeberger und DI Klaus Längauer, Leiter der NÖ Straßenbauabteilung 4 in Wiener Neustadt, den letzten Baum für die neue Allee entlang der neuen Straßenverbindung im Zuge der Landesstraße L 148 in Wiener Neustadt.

An der 575 Meter langen neuen Straßenverbindung wurden dann 22 neue Bäume, drei verschiedene Sorten (Platane, Winterlinde und Spitzahorn), gesetzt. Die neuen Bäume wurden von der Straßenmeisterei Wiener Neustadt aufgestellt. Verwendet wurden dabei Bäume in der Größe von 12/14 Zentimetern Stammumfang inklusive je drei Baumstangen und einem Wildverbiss-Schutz. Die Anwuchs-Pflege wird vom Stadtgartenamt Wiener Neustadt durchgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

